Detienen a ‘El Ojón’, líder del CJNG en Michoacán y Guanajuato

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    Detienen a ‘El Ojón’, líder del CJNG en Michoacán y Guanajuato
    Entre los detenidos, en el municipio de La Piedad, se encuentra el presunto líder, identificado como Carlos Giovanni “N”, alias “El Ojón”. Cuartoscuro

El Ejército mexicano y las secretarías de Seguridad de Michoacán y Guanajuato desmantelaron una célula delictiva

CDMX.- El Ejército mexicano y las secretarías de Seguridad de Michoacán y Guanajuato desmantelaron una célula delictiva de diez elementos que operaba en los límites de los dos estados y decomisaron ocho armas largas y más de 200 dosis de cristal y marihuana.

Entre los detenidos, en el municipio de La Piedad, al norte de Michoacán, se encuentra el presunto líder, identificado como Carlos Giovanni “N”, alias “El Ojón”, encargado de coordinar ataques armados contra grupos rivales en la zona, informó la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato (SSyP) en un comunicado.

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”Las personas detenidas son probables responsables de delitos de alto impacto ocurridos en Guanajuato”, agregó.

Las operaciones iniciaron con la captura de un presunto integrante de la célula en Guanajuato, con lo que se diseñó una operación de tierra y aire en comunidades rurales de los municipios de Pénjamo y Guanajuato, donde fueron detectadas personas armadas con vestimenta táctica.

DETIENEN A 10 PERSONAS Y LES DECOMISAN ARMAS

Tras una persecución por caminos de terracería, explicó la SSyP, y con apoyo de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil de Michoacán interceptaron y detuvieron a diez personas y se decomisaron armas y municiones.

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La Secretaría anunció el decomiso de ocho armas largas, una arma tipo escuadra de 9 milímetros y cuatro aditamentos lanzagranadas; 35 cargadores para fusil, cientos de cartuchos útiles de diversos calibres y 85 artefactos ponchallantas; equipo táctico como cascos balísticos con siglas de la organización criminal, chalecos con placas de protección, y más de 200 dosis empaquetadas de sustancias ilícitas con características propias del cristal y la marihuana.

La dependencia indicó que los detenidos y el armamento, los vehículos y las sustancias prohibidas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Michoacán para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

Guanajuato y Michoacán son dos de los cinco estados más violentos, el primero, incluso ocupó el primer lugar en 2025 en cuanto a homicidios dolosos, con 2 mil 388 asesinatos, lo que representó el 11 por ciento del total nacional, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

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Michoacán, en tanto, ocupó el séptimo lugar, con mil 91, o el 5.5 por ciento. Con 545 homicidios dolosos hasta el cierre de mayo, Guanajuato se mantuvo en el primer lugar.

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