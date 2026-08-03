Detienen a ‘El Tito’ en Sinaloa, presunto feminicida de Beany Lozano y objetivo prioritario en Chiapas

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    Detienen a ‘El Tito’ en Sinaloa, presunto feminicida de Beany Lozano y objetivo prioritario en Chiapas
    Autoridades federales detuvieron en Guasave, Sinaloa, a José Manuel Rubio Santini, alias “El Tito”, buscado por el presunto feminicidio de Beany Lozano. VANGUARDIA

José Manuel Rubio Santini, alias “El Tito”, fue detenido en Sinaloa por el presunto feminicidio de Beany Lozano, informó Omar García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de José Manuel Rubio Santini, alias “El Tito”, quien era buscado por autoridades de Chiapas por el presunto feminicidio de Beany Guadalupe Lozano García, de 18 años, además de figurar entre los objetivos prioritarios de ese estado.

A través de sus redes sociales, el funcionario federal dio a conocer que la captura fue resultado de un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales.

“En una acción coordinada entre @Defensamx1, @SSPCMexico, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, el Centro Nacional de Inteligencia, @sspchiapas y FGEChiapas, fue detenido en Sinaloa José Manuel ‘N’, alias ‘El Tito’, uno de los objetivos más buscados en Chiapas, quien cuenta con una orden de aprehensión por el feminicidio de Beany Lozano y por quien la Fiscalía ofrecía una recompensa de hasta medio millón de pesos”, publicó García Harfuch.

El titular de la SSPC agregó:

“Esta detención representa un paso importante para esclarecer el caso y que este lamentable crimen no quede impune. Agradecemos al Gobernador @ramirezlalo_ todo el apoyo.”

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-proceso-a-jorge-luis-n-y-a-estrellita-n-por-el-feminicidio-de-dafne-zapta-BG22530023

OPERATIVO PARA DETENER A ‘EL TITO’ SE REALIZÓ EN GUASAVE, SINALOA

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la detención fue resultado de labores de inteligencia e investigación realizadas en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

De acuerdo con la dependencia, durante las investigaciones se identificó un inmueble en el municipio de Guasave, Sinaloa, donde presuntamente se ocultaba el imputado.

“En seguimiento a líneas de investigación, se identificó un inmueble que era habitado por un sujeto requerido por autoridades chiapanecas, por lo que se implementaron vigilancias fijas y móviles, con lo que se recabaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó la orden para intervenir el predio”, señaló la SSPC.

La dependencia agregó que, tras ejecutarse la orden de cateo, fue detenido José Manuel “N”, quien era requerido por el delito de feminicidio.

“Al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuará con las indagatorias del caso. En tanto, el domicilio quedó sellado y bajo resguardo policial.”

Asimismo, el Gabinete de Seguridad reiteró:

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de detener a personas buscadas por la autoridad y combatir la impunidad, así como trabajar de manera estrecha con autoridades locales.”

EL FEMINICIDIO DE BEANY GUADALUPE LOZANO

Beany Guadalupe Lozano García, conocida entre familiares y amigos como Bea, tenía 18 años y estudiaba la licenciatura en Administración en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

De acuerdo con la información disponible, durante la madrugada del 6 de abril, Beany y José Manuel Rubio Santini viajaban a bordo de una camioneta blanca en el municipio de Tapachula, cuando presuntamente el joven le disparó en la cabeza.

Testimonios de familiares señalan que José Manuel ingresó alrededor de las tres de la mañana al fraccionamiento donde vivía la joven y que aproximadamente una hora después ocurrió la agresión.

Mientras sus familiares iniciaban su búsqueda, autoridades localizaron a la joven dentro del vehículo con lesiones graves y la trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

FAMILIA SEÑALÓ RETRASO EN LA ORDEN DE CAPTURA

Desde los primeros momentos posteriores a la agresión, familiares de Beany señalaron públicamente a José Manuel Rubio Santini como el presunto responsable de los hechos.

Sin embargo, la orden de aprehensión fue emitida hasta el 11 de abril, cinco días después del ataque.

Ana García, familiar de la víctima, declaró previamente al periodista Jhonatan González, de MILENIO:

“Se aportaron todas las pruebas, direcciones, todo, en el primer momento. Sentimos que actuaron de manera un poco tardía, el sujeto tuvo tiempo de huir, de esconderse.”

BEANY FALLECIÓ TRAS 11 DÍAS HOSPITALIZADA

El 17 de abril, luego de permanecer 11 días bajo atención médica, Beany Guadalupe falleció como consecuencia de las lesiones ocasionadas por el impacto de arma de fuego.

Tras confirmarse su muerte, diversas instituciones educativas expresaron condolencias a sus familiares, entre ellas la Universidad Autónoma de Chiapas y el Centro Educativo Abraham Maslow, donde la joven había cursado estudios.

En un mensaje, el colegio señaló:

“Honramos la vida de Beany Guadalupe Lozano García, una joven que iluminó cada espacio con su alegría, su carisma y su inigualable sonrisa. Su paso por nuestra comunidad dejó huellas imborrables, recuerdos llenos de luz y momentos que permanecerán por siempre en nuestros corazones.”

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/cinco-feminicidios-en-julio-sacuden-a-coahuila-activistas-exigen-activar-protocolos-de-proteccion-HH22529790

FISCALÍA OFRECÍA RECOMPENSA DE HASTA 500 MIL PESOS

El 5 de mayo, el fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, anunció una recompensa de hasta 500 mil pesos para quien proporcionara información que permitiera localizar y detener a José Manuel Rubio Santini.

En ese momento, el fiscal hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades.

“Pido a la población que pueda difundir esta recompensa para que entre todos, sociedad y gobierno, llevemos a que enfrente la justicia este feminicida”, expresó en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Con la detención de José Manuel “N”, las autoridades federales informaron que continuará el proceso ministerial para determinar su situación jurídica y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con el caso.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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