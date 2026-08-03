Detienen a ‘El Tito’ en Sinaloa, presunto feminicida de Beany Lozano y objetivo prioritario en Chiapas

“Esta detención representa un paso importante para esclarecer el caso y que este lamentable crimen no quede impune. Agradecemos al Gobernador @ramirezlalo_ todo el apoyo.”

“En una acción coordinada entre @Defensamx1, @SSPCMexico, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, el Centro Nacional de Inteligencia, @sspchiapas y FGEChiapas, fue detenido en Sinaloa José Manuel ‘N’, alias ‘El Tito’, uno de los objetivos más buscados en Chiapas, quien cuenta con una orden de aprehensión por el feminicidio de Beany Lozano y por quien la Fiscalía ofrecía una recompensa de hasta medio millón de pesos”, publicó García Harfuch.

A través de sus redes sociales, el funcionario federal dio a conocer que la captura fue resultado de un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de José Manuel Rubio Santini, alias “El Tito”, quien era buscado por autoridades de Chiapas por el presunto feminicidio de Beany Guadalupe Lozano García, de 18 años, además de figurar entre los objetivos prioritarios de ese estado.

OPERATIVO PARA DETENER A ‘EL TITO’ SE REALIZÓ EN GUASAVE, SINALOA

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la detención fue resultado de labores de inteligencia e investigación realizadas en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

De acuerdo con la dependencia, durante las investigaciones se identificó un inmueble en el municipio de Guasave, Sinaloa, donde presuntamente se ocultaba el imputado.

“En seguimiento a líneas de investigación, se identificó un inmueble que era habitado por un sujeto requerido por autoridades chiapanecas, por lo que se implementaron vigilancias fijas y móviles, con lo que se recabaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó la orden para intervenir el predio”, señaló la SSPC.

La dependencia agregó que, tras ejecutarse la orden de cateo, fue detenido José Manuel “N”, quien era requerido por el delito de feminicidio.

“Al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuará con las indagatorias del caso. En tanto, el domicilio quedó sellado y bajo resguardo policial.”

Asimismo, el Gabinete de Seguridad reiteró:

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de detener a personas buscadas por la autoridad y combatir la impunidad, así como trabajar de manera estrecha con autoridades locales.”

EL FEMINICIDIO DE BEANY GUADALUPE LOZANO

Beany Guadalupe Lozano García, conocida entre familiares y amigos como Bea, tenía 18 años y estudiaba la licenciatura en Administración en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

De acuerdo con la información disponible, durante la madrugada del 6 de abril, Beany y José Manuel Rubio Santini viajaban a bordo de una camioneta blanca en el municipio de Tapachula, cuando presuntamente el joven le disparó en la cabeza.

Testimonios de familiares señalan que José Manuel ingresó alrededor de las tres de la mañana al fraccionamiento donde vivía la joven y que aproximadamente una hora después ocurrió la agresión.

Mientras sus familiares iniciaban su búsqueda, autoridades localizaron a la joven dentro del vehículo con lesiones graves y la trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

FAMILIA SEÑALÓ RETRASO EN LA ORDEN DE CAPTURA

Desde los primeros momentos posteriores a la agresión, familiares de Beany señalaron públicamente a José Manuel Rubio Santini como el presunto responsable de los hechos.

Sin embargo, la orden de aprehensión fue emitida hasta el 11 de abril, cinco días después del ataque.

Ana García, familiar de la víctima, declaró previamente al periodista Jhonatan González, de MILENIO:

“Se aportaron todas las pruebas, direcciones, todo, en el primer momento. Sentimos que actuaron de manera un poco tardía, el sujeto tuvo tiempo de huir, de esconderse.”

BEANY FALLECIÓ TRAS 11 DÍAS HOSPITALIZADA

El 17 de abril, luego de permanecer 11 días bajo atención médica, Beany Guadalupe falleció como consecuencia de las lesiones ocasionadas por el impacto de arma de fuego.

Tras confirmarse su muerte, diversas instituciones educativas expresaron condolencias a sus familiares, entre ellas la Universidad Autónoma de Chiapas y el Centro Educativo Abraham Maslow, donde la joven había cursado estudios.

En un mensaje, el colegio señaló:

“Honramos la vida de Beany Guadalupe Lozano García, una joven que iluminó cada espacio con su alegría, su carisma y su inigualable sonrisa. Su paso por nuestra comunidad dejó huellas imborrables, recuerdos llenos de luz y momentos que permanecerán por siempre en nuestros corazones.”