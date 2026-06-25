Detienen a estadounidense por presunta agresión sexual a una mujer en hotel en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Un hombre de origen estadounidense, de 56 años, fue detenido acusado de haber abusado sexualmente de una mujer en un hotel en San Pedro Garza García, Nuevo León. Los hechos se habrían registrado en el hotel NS Millenium, ubicado en Real de San Agustín y Vasconcelos en el referido ayuntamiento, la madrugada de este miércoles.

La movilización policíaca se registró cuando se recibió una llamada de auxilio de una mujer quien aseguró haber sido víctima de agresiones físicas y sexuales al interior de la habitación 705 donde además era retenida por el sujeto. El acusado fue identificado como Adam ‘N’ de nacionalidad estadounidense. La Secretaría de Seguridad Pública del municipio de San Pedro precisó que el detenido fue trasladado a las instalaciones del C2 para ponerlo a disposición del Ministerio Público.

CONFIRMA FISCALÍA DETENCIÓN Por su parte, el Fiscal General de Justicia del estado, Javier Flores Saldívar confirmó la detención del extranjero. “Efectivamente, tenemos la denuncia donde la persona narra los hechos de abuso sexual que fue objeto se tiene una persona de nacionalidad estadounidense como presunto responsable”, dijo.

Publicidad