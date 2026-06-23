Más de 1.6 millones de adolescentes sufrieron abuso sexual en línea: Unicef

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    Más de 1.6 millones de adolescentes sufrieron abuso sexual en línea: Unicef
    Este estudio de la Unicef reportó que en un año, más de 1.6 millones de adolescentes que usan internet fueron víctimas de alguna agresión sexual. Unsplash

En México, uno de cada ocho menores que utiliza internet es víctima de agresiones sexuales

CDMX.- Uno de cada ocho adolescentes usuarios de internet en México, equivalente a 1.6 millones de personas, sufrió explotación o abuso sexual facilitado por tecnologías digitales y de comunicación durante un periodo de un año, de acuerdo con el estudio Disrupting Harm México, presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), ECPAT International e Interpol.

La investigación, realizada entre 2023 y 2024, indica que este tipo de violencia no se limita al entorno digital, ya que en casi dos de cada tres casos las víctimas conocían a la persona agresora, principalmente amistades, parejas o familiares.

https://vanguardia.com.mx/noticias/pan-plantea-padron-nacional-de-agresores-sexuales-infantiles-para-impedir-que-trabajen-cerca-de-menores-ML19655810

El informe señala que el 67% de los incidentes ocurrió exclusivamente en línea, sobre todo a través de redes sociales, mientras que el 64% de las y los adolescentes conocía a su agresor.

Asimismo, el 32% de las víctimas no contó lo ocurrido a nadie por vergüenza, miedo o por no considerar el hecho suficientemente grave, lo que refleja la normalización de estas violencias. Menos del 1% de los casos fue denunciado ante la autoridad.

$!Casi dos de cada tres víctimas de una agresión sexual, conocían a sus verdugos.
Casi dos de cada tres víctimas de una agresión sexual, conocían a sus verdugos. Unsplash

El estudio advierte además que las víctimas tienen 15 veces más probabilidades de autolesionarse y 12 veces más probabilidades de presentar pensamientos o conductas suicidas que quienes no fueron expuestos a este tipo de violencia.

https://vanguardia.com.mx/vida/abuso-sexual-infantil-como-prevenir-y-proteger-sin-criar-desde-el-miedo-HB17251170

El representante de Unicef en México, Fernando Carrera, señaló que el abuso sexual en línea es una amenaza creciente, silenciosa y en expansión, que afecta a millones de adolescentes y permanece en gran medida fuera del radar público.

“Esta forma de violencia ocurre todos los días, muchas veces a través de redes sociales”, advirtió.

La secretaria ejecutiva del SIPINNA, Lorena Villavicencio Ayala, afirmó que la infancia mexicana ya vive en entornos digitales, donde se relaciona, aprende y ejerce derechos, por lo que la respuesta del Estado debe enfocarse en garantizar su seguridad en línea.

https://vanguardia.com.mx/vida/bienestar/como-saber-si-tu-hijo-fue-victima-de-abuso-sexual-OSVG3468336

Unicef subrayó que la protección de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital requiere una respuesta integral basada en evidencia, que incluya prevención, atención, denuncia efectiva y mayor responsabilidad de las plataformas digitales.

El organismo reiteró su disposición para acompañar al Estado mexicano en el fortalecimiento de políticas públicas y marcos normativos que reduzcan los riesgos en línea.

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