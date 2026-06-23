Más de 1.6 millones de adolescentes sufrieron abuso sexual en línea: Unicef

CDMX.- Uno de cada ocho adolescentes usuarios de internet en México, equivalente a 1.6 millones de personas, sufrió explotación o abuso sexual facilitado por tecnologías digitales y de comunicación durante un periodo de un año, de acuerdo con el estudio Disrupting Harm México, presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), ECPAT International e Interpol. La investigación, realizada entre 2023 y 2024, indica que este tipo de violencia no se limita al entorno digital, ya que en casi dos de cada tres casos las víctimas conocían a la persona agresora, principalmente amistades, parejas o familiares.

El informe señala que el 67% de los incidentes ocurrió exclusivamente en línea, sobre todo a través de redes sociales, mientras que el 64% de las y los adolescentes conocía a su agresor. Asimismo, el 32% de las víctimas no contó lo ocurrido a nadie por vergüenza, miedo o por no considerar el hecho suficientemente grave, lo que refleja la normalización de estas violencias. Menos del 1% de los casos fue denunciado ante la autoridad.

El estudio advierte además que las víctimas tienen 15 veces más probabilidades de autolesionarse y 12 veces más probabilidades de presentar pensamientos o conductas suicidas que quienes no fueron expuestos a este tipo de violencia.

El representante de Unicef en México, Fernando Carrera, señaló que el abuso sexual en línea es una amenaza creciente, silenciosa y en expansión, que afecta a millones de adolescentes y permanece en gran medida fuera del radar público. “Esta forma de violencia ocurre todos los días, muchas veces a través de redes sociales”, advirtió.

Lo digital es real. Lo que ocurre en línea puede tener impactos profundos fuera de la pantalla.



En México, 1 de cada 8 adolescentes usuarios de internet sufrió explotación o abuso sexual facilitados por tecnologías digitales en solo un año. pic.twitter.com/bUDoS70Fkp — UNICEF México (@UNICEFMexico) June 23, 2026

La secretaria ejecutiva del SIPINNA, Lorena Villavicencio Ayala, afirmó que la infancia mexicana ya vive en entornos digitales, donde se relaciona, aprende y ejerce derechos, por lo que la respuesta del Estado debe enfocarse en garantizar su seguridad en línea.

Unicef subrayó que la protección de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital requiere una respuesta integral basada en evidencia, que incluya prevención, atención, denuncia efectiva y mayor responsabilidad de las plataformas digitales. El organismo reiteró su disposición para acompañar al Estado mexicano en el fortalecimiento de políticas públicas y marcos normativos que reduzcan los riesgos en línea.

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