Detienen a presunto influencer que acosaba a mujeres y subía esos videos a redes en Monterrey

MONTERREY, NL.- Un motociclista fue detenido por elementos de la policía de Monterrey acusado de acosar a mujeres y luego subir los videos a redes sociales. La unidad en la que circulaba además había sido usada en un robo. El detenido fue identificado como José Luis ‘C’, de 24 años, quien fue capturado en el cruce de Adolfo Prieto y Batallón de San Blas en la colonia Obrera.

Los uniformados municipales realizaban labores de prevención y vigilancia cuando personal del C4 les reportó a un masculino que circulaba de forma inusual en una motocicleta Pulsar en color rojo con placas de circulación 06SKB7. Al encontrarlo procedieron a detenerlo y confirmaron que es el mismo que se ostenta como un influencer de nombre “Cruz Biker” que acosa a mujeres y luego sube sus videos a sus redes sociales. El hombre ya cuenta con varias denuncias de mujeres afectadas a las cuales incluso les quitaba sus pertenencias simulando un robo, pero luego en segundos les decía que era una broma.

Uno de los eventos donde utilizó la motocicleta fue en un Oxxo de la calle Pino Suárez y Washington donde aparentó un asalto a los empleados del negocio, pero solo para grabarse quitándoles el dinero. Además, en otro negocio de la misma cadena, pero ubicado sobre la calle Félix U Gómez, surtió gasolina y huyó sin pagar el combustible. El joven fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes por faltas administrativas, al no haber flagrancia del delito.

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