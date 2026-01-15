Policía de Nuevo León es reconocida tras video viral de padres de menores que fueron sorprendidos ebrios

Un elemento de la policía municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, resguardó a un grupo de menores de edad, quienes presuntamente conducían un vehículo en estado de ebriedad. Sin embargo, el que podría ser un operativo antialcohol como otros, se volvió viral por la grabación que realizó el padre de uno de los acusados, quien con celular en mano intentó cuestionar el actuar de la policía; pero este hecho culminó en el reconocimiento al elemento femenino. TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Nuevo León: podría haber sanciones contra quienes acusaron falsamente al director de VANGUARDIA El video comienza con los padres preguntándole por qué detuvo a los menores de edad, a lo que la oficial -posteriormente identificada como Karla Chairez- dijo al padre de familia que viajaban en estado inconveniente, por tal motivo estaban poniendo en riesgo su seguridad y la de terceros; afirmó que trasladarían a los implicados con la dependencia de Justicia Cívica. “¿Por qué te los llevas?”, cuestionó el padre. “Son menores de edad, hay que resguardarlos, porque el menor ingirió bebidas alcohólicas, va a pasar con un juez cívico. Va a pasar usted con un documento que lo acredite como su papá”, respondió la policía. “Hay que resguardarlos porque el menor ingenió de bebidas alcohólicas. Va a pasar con un juez cívico y allá va a pasar usted con un documento que lo acredite como su papá. Le van a pedir acta de nacimiento, le van a pedir CURP, le van a pedir su identificación...” informó.

Sin embargo, la respuesta no fue bien recibida por el padre de familia, quien se escuchaba irritado e interrumpiéndose constantemente, cuestionando en cuál reglamento estaba escrito el procedimiento, por lo que se negaba completamente a entregar a su hijo ante las autoridades. A lo que Chairez, contestó que "la ley" era la que marcaba el protocolo, además de que no había manera de dejar libre a los presuntos responsables, no sin antes llevarlos con el juez. "Nosotros estamos para resguardarlos, para cuidar su seguridad y su bienestar, el de ellos y el de ustedes. Le repito por segunda vez. Van a pasar ante justicia cívica. Usted, la señora y ellos. Va a pasar las instalaciones de Seguridad. Hay que llevar la CURP", pidió la oficial, recalcando cuáles serían los documentos necesarios. En más de una ocasión la conversación se elevó, llegando a levantar la voz a la policía, quien simplemente se limitó a decir que era necesario actuar conforme a la ley al haber menores de edad involucrados. Las respuestas de Chairez se apegaron a los lineamientos establecidos y explicó de manera firme y respetuosa los motivos por los cuales los adolescentes serían resguardados. RECONOCIMIENTO A POLICÍA El video causó sensación en las redes sociales, y usuarios han expresado mensajes de felicitación a la oficial de policía por su actuar, ya que no se dejó intimidar por el quejoso. La viralidad del video fue tal, que el alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo Martínez, reconoció públicamente a la oficial involucrada en el video. El edil afirmó que la actuación de la oficial de policía fue ejemplar, por el hecho de que nunca perdió la compostura, incluso cuando era grabada por familiares de los menores con un teléfono celular.