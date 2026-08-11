Detienen al contador del hermano de ‘Alito’ Moreno por desvío de recursos públicos en Campeche

La captura fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alrededor de las 14:40 horas en la colonia Mixcoac, alcaldía Benito Juárez. El operativo ocurrió cerca del despacho donde laboraba el contador.

Luis Antonio ‘N’, contador y representante legal de empresas relacionadas con Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas , hermano de Alejandro ‘Alito’ Moreno , dirigente nacional del PRI, fue detenido en la Ciudad de México como parte de una investigación por el presunto desvío de recursos públicos en Campeche .

De acuerdo con la investigación, el detenido es señalado por su probable participación en operaciones que habrían ocasionado un daño al erario por al menos 36 millones de pesos . Los hechos corresponden a contratos celebrados durante la administración de ‘Alito’ Moreno como gobernador de Campeche.

EL CASO MAYAVISIÓN ESTÁ EN LA MIRA DE LA FISCALÍA

Uno de los puntos centrales de las indagatorias es Mayavisión, empresa televisora fundada por Luis Antonio ‘N’. Según la información del expediente, durante el gobierno estatal de Moreno Cárdenas se destinaron alrededor de 97 millones de pesos a dicha compañía.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche investiga la documentación relacionada con los servicios contratados. El objetivo es determinar si existen elementos que permitan acreditar que los trabajos pagados fueron efectivamente realizados.

La falta de documentos que acrediten materialmente los servicios ha llevado a las autoridades a analizar una posible simulación de operaciones, aunque corresponderá a las instancias judiciales determinar las responsabilidades que resulten procedentes.

El caso no implica, por sí mismo, que todas las personas señaladas sean responsables de un delito. La investigación deberá avanzar conforme al proceso legal correspondiente.

EL CONTADOR REPRESENTABA A NUEVE EMPRESAS

Las indagatorias también ubican a Luis Antonio ‘N’ como representante legal de nueve compañías, algunas de ellas relacionadas directamente con Emigdio Moreno Cárdenas.

Los movimientos financieros bajo revisión abarcan el periodo comprendido entre 2020 y 2024. Durante esos años, el contador habría recibido 36 millones 226 mil pesos, una cantidad que forma parte de las operaciones revisadas por las autoridades.

De ese monto, aproximadamente 27 millones de pesos correspondieron a préstamos, según los datos de la investigación. La Fiscalía analiza actualmente la naturaleza de esas operaciones y la relación que pudieron tener con el resto de los movimientos financieros incluidos en el expediente.

La detención representa un nuevo avance dentro de las investigaciones relacionadas con posibles actos de corrupción y desvío de recursos públicos durante la administración de ‘Alito’ Moreno en Campeche.

TRASLADARÁN AL DETENIDO A CAMPECHE

Después de su captura en la capital del país, está previsto que Luis Antonio ‘N’ sea trasladado vía aérea a Campeche, donde quedará a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado.

A partir de su puesta a disposición, las autoridades deberán continuar con las diligencias correspondientes y será un juez quien determine su situación jurídica conforme avance el proceso.

Hasta el momento, Alejandro ‘Alito’ Moreno no se ha pronunciado públicamente sobre la detención de Luis Antonio ‘N’, quien es identificado en la investigación por sus vínculos empresariales y profesionales con Emigdio Moreno Cárdenas.

DATOS CURIOSOS DEL CASO

· Luis Antonio ‘N’ fue detenido en la colonia Mixcoac, en la alcaldía Benito Juárez.

· La captura ocurrió alrededor de las 14:40 horas.

· La investigación contempla un presunto desvío de al menos 36 millones de pesos.

· El gobierno de Campeche habría destinado 97 millones de pesos a Mayavisión.