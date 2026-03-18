Detienen a exfuncionario de Colima ligado a José Ignacio Peralta por fraude de más de 20 mdp

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La detención fue realizada por elementos de la FGE y de la Policía Estatal Preventiva, en cumplimiento de un mandato judicial derivado de una carpeta de investigación iniciada por hechos ocurridos en 2023.

La Fiscalía General del Estado de Colima ( FGE ), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Colima (SSP), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José de Jesús “N”, exsecretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano durante la administración del exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez, por su probable responsabilidad en el delito de fraude.

INVESTIGACIÓN DERIVA EN EJECUCIÓN DE ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA JOSÉ DE JESÚS ‘N’

De acuerdo con la información oficial, la captura del exfuncionario fue resultado de trabajos de inteligencia, análisis estratégico e investigación realizados por personal especializado de la fiscalía estatal.

Las indagatorias permitieron reunir los elementos necesarios para identificar al imputado como probable responsable del delito, lo que llevó a la autoridad ministerial a solicitar y obtener la orden de aprehensión correspondiente.

Una vez detenido, José de Jesús “N” fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional, que será la encargada de determinar su situación jurídica conforme al desarrollo del proceso penal.

CALCULAN DAÑOS POR MÁS DE 20 MILLONES POR FRAUDE EN PROYECTO INMOBILIARIO

Según los datos contenidos en la carpeta de investigación, los hechos que originaron el caso se remontan a diciembre de 2023.

La fiscalía señaló que el exsecretario, presuntamente en complicidad con otra persona, habría utilizado engaños para convencer a la víctima de invertir en la construcción de un fraccionamiento ubicado en el municipio de Manzanillo, en el estado de Colima.

De acuerdo con las investigaciones, los involucrados ocultaron la situación jurídica del proyecto inmobiliario, lo que derivó en un beneficio económico indebido.

El monto del presunto daño patrimonial asciende a 20 millones 513 mil 60 pesos, cantidad que, según la autoridad, fue obtenida mediante el esquema señalado en la denuncia.

PROCESO LEGAL SE ENCUENTRA EN CURSO

Tras su detención, el imputado fue presentado ante la autoridad judicial competente, donde se definirá su situación jurídica en las siguientes etapas del proceso.

La Fiscalía General del Estado de Colima reiteró su compromiso de combatir la impunidad, particularmente en casos donde estén involucrados exservidores públicos.