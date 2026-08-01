Detienen a extesorero de Apaseo el Alto por presunto desvío de recursos públicos en Guanajuato

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    Detienen a extesorero de Apaseo el Alto por presunto desvío de recursos públicos en Guanajuato
    Jaime Aguirre Mejía fue detenido en Querétaro por una investigación por presunto desvío de recursos durante su gestión en Apaseo el Alto. Redes Sociales

Jaime Aguirre Mejía, ex tesorero de Apaseo el Alto, fue detenido por el presunto desvío de recursos; la Fiscalía espera su vinculación

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó la detención de Jaime Aguirre Mejía, ex tesorero del municipio de Apaseo el Alto, quien es investigado por el presunto desvío de recursos públicos durante su gestión.

El caso comenzó tras una denuncia presentada por el gobierno municipal en marzo de este año y ahora avanza hacia la etapa judicial, donde las autoridades buscarán obtener la vinculación a proceso del exfuncionario.

FISCALÍA ESPERA AUDIENCIA PARA INFORMAR MÁS DETALLES

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El fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, informó que el ex tesorero ya se encuentra bajo custodia de las autoridades, aunque precisó que la Fiscalía dará a conocer información adicional una vez que un juez determine si será vinculado a proceso.

El funcionario explicó que la dependencia busca informar únicamente sobre hechos confirmados durante el desarrollo del procedimiento judicial.

“En ese caso vamos bien, pero fiel a la costumbre que hemos adoptado en la Fiscalía, informar cuando tengamos los casos vinculados. Prefiero informar cuando tenga vinculado, porque mi compromiso es entregar buenas cuentas en este caso”, señaló.

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LA INVESTIGACIÓN INICIÓ TRAS UNA DENUNCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

El caso se hizo público en marzo, cuando la alcaldesa de Apaseo el Alto, Monserrat Mendoza Cano, presentó una denuncia formal contra Jaime Aguirre Mejía.

De acuerdo con la presidenta municipal, el entonces tesorero dejó de presentarse a trabajar sin justificación y posteriormente se detectaron presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos del municipio.

En ese momento, Mendoza Cano estimó que el posible desfalco podría ascender a ocho millones de pesos, aunque aclaró que la cifra era preliminar y dependería de los resultados de las auditorías y de las investigaciones ministeriales.

A partir de la denuncia, la Fiscalía de Guanajuato abrió una carpeta de investigación para esclarecer el destino de los recursos municipales y determinar las posibles responsabilidades.

CAPTURA FUE REALIZADA EN QUERÉTARO

La detención del ex tesorero se concretó el pasado domingo mediante un operativo realizado por la Fiscalía General del Estado de Querétaro, en coordinación con la Fiscalía de Guanajuato.

Las autoridades localizaron a Jaime Aguirre Mejía en un domicilio de la colonia San Pedro Ahuacatlán, en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, donde fue cumplimentada la orden de aprehensión y posteriormente quedó a disposición de las autoridades competentes.

La colaboración entre ambas fiscalías permitió ejecutar el mandato judicial como parte de las acciones de coordinación interestatal para la investigación de delitos relacionados con presuntos actos de corrupción y afectaciones al patrimonio público.

Investigación continúa abierta

La Fiscalía de Guanajuato señaló que, aunque la detención representa un avance en el proceso penal, la investigación continúa abierta y aún se trabaja para establecer con precisión el monto del presunto desvío de recursos.

Las diligencias en curso permitirán determinar el posible daño patrimonial y fortalecer la acusación que presentará el Ministerio Público durante el procedimiento judicial.

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ESPERAN AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO

En los próximos días se llevará a cabo la audiencia en la que un juez determinará si existen elementos suficientes para vincular a proceso al ex tesorero por los delitos que le imputa la Fiscalía.

Gerardo Vázquez Alatriste reiteró que será hasta esa etapa cuando la dependencia proporcione información más amplia sobre el caso, incluidos los delitos específicos que se le atribuyen, el posible monto del daño al erario y los avances de la investigación.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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