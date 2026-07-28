Detienen en Mexicali a exdirector de la Policía Municipal por desaparición forzada y asociación delictuosa

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California cumplimentó este martes una orden de aprehensión contra Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de la Policía Municipal de Mexicali y exfiscal regional, por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, robo de vehículo y asociación delictuosa. El operativo se realizó en un domicilio ubicado en la colonia Los Arcos, en Mexicali, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y fuerzas federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). De acuerdo con los primeros reportes, la detención fue formalizada a las 9:20 horas de este martes, aunque la movilización de las autoridades comenzó desde la noche anterior. Los hechos que se le atribuyen forman parte del expediente 02-2023-0034, en el que figuran como víctimas José Ricardo Vindiola Domínguez y Cristian Alejandro García Mora.

OPERATIVO SE REALIZÓ EN SU DOMICILIO DE MEXICALI La intervención ocurrió después de varios meses de versiones sobre una posible detención del exfuncionario. Durante el despliegue, una transmisión en vivo realizada por uno de sus excolaboradores mostró el momento en que elementos de seguridad arribaron al inmueble. Además de Mendívil García, durante el mismo operativo fue detenido Luis Alfonso Jacobo, excomandante de la Policía Municipal. Asimismo, un juez libró órdenes de aprehensión contra Juan Carlos Jacquez y Christopher Núñez, señalados como presuntos implicados en la misma causa penal. El Registro Nacional de Detenciones señala que la captura de Pedro Ariel Mendívil García se efectuó en el fraccionamiento Los Arcos, en la capital de Baja California.

EXFUNCIONARIO DIFUNDIÓ UN VIDEO ANTES DE SU DETENCIÓN Antes de que se ejecutara la orden de aprehensión, Pedro Ariel Mendívil García grabó y difundió un mensaje en video dirigido a medios de comunicación y a la opinión pública, en el que afirmó que su arresto respondía a una persecución política y responsabilizó a la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, de cualquier situación que pudiera ocurrirle durante su detención o internamiento. “Muy buenos días, mi nombre es Pedro Ariel Mendivil García, soy abogado penalista. Eh, un abogado que ha ejercido su carrera durante 24 años, un poco más. He tenido la oportunidad de servir a la comunidad en la Fiscalía General del Estado y en la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Mi razón de vivir ha sido siempre representar a los demás con ética, con honorabilidad y con mucho profesionalismo.” En el mensaje, señaló que enfrentaría el procedimiento judicial sin intentar evadir la acción de la justicia. “Y definitivamente me considero un hombre inocente. Un hombre que no debe y nada teme. Las personas inocentes no huyen, no se esconden, no se fugan, no tramitan amparos para no ser retenidos. Enfrentan la verdad y la justicia dando la cara como siempre lo he hecho. Soy un hombre de leyes, soy un hombre de justicia.” También aseguró que acudiría voluntariamente ante las autoridades. “Y por eso hoy les hago de su conocimiento que me voy a entregar voluntariamente, sin violencia. ¿Sí? Y no voy a permitir provocaciones por parte de la autoridad.” SEÑALÓ A LA FISCAL ESTATAL Y HABLÓ DE UNA PRESUNTA PERSECUCIÓN POLÍTICA Durante la grabación, el exfuncionario responsabilizó a la fiscal general del estado de cualquier incidente que pudiera ocurrir durante el proceso judicial. “Por eso mismo responsabilizo a la Fiscal General del Estado María Elena Andrade de cualquier situación que me pase al ser detenido o cuando sea internado. El tiempo que tarde en mi proceso lo encararé con fortaleza, con fe, con dignidad y con valor.” Asimismo, sostuvo que el procedimiento en su contra coincide con diferencias políticas e institucionales que, según dijo, mantuvo con funcionarios estatales y municipales. “Lo preocupante es que todo esto se genera cuando tengo roces políticos e institucionales con figuras estatales y municipales de la política del Estado. Gente con la que no hubo concordancia en materia de seguridad.” Añadió que no pertenece a ningún partido político. “Yo no pertenezco a Morena, no pertenezco a ningún partido político. Soy un ciudadano común y corriente que ha trabajado arduamente en su vida, siempre al servicio de los demás.”

RELACIONÓ SU DETENCIÓN CON EL CONTEXTO POLÍTICO EN BAJA CALIFORNIA En otra parte del mensaje, Mendívil García afirmó que la orden de aprehensión fue ejecutada en un momento en que existe atención pública sobre diversos acontecimientos políticos en Baja California. “Y me llama la atención que después de 2 años de haber regresado del servicio público, precisamente hoy cuando está todo este debate nacional e internacional sobre lo que está ocurriendo en Baja California, sobre lo que está ocurriendo con los audios que se han filtrado de la gobernadora del Estado y con las detenciones del exgobernador de Baja California Ernesto Rufo Alcocer, precisamente me detengan a mí.” El exfuncionario también manifestó que considera el caso un intento de desviar la atención pública. “Definitivamente me parece que es un distractor más para apartarnos de lo que verdaderamente importa.” Asimismo, pidió que no se emitieran conclusiones anticipadas sobre su responsabilidad. “Para los que no me conocen, les pido que tengan un poco de paciencia y serenidad antes de juzgar. Estamos en México y la presunción de inocencia realmente no existe. Tenemos que luchar los abogados por ella. Yo también, hoy me tocará luchar por la mía.” Y agregó: “Pero lo que yo les pido es que no hagan ese juzgamiento anticipado y me sentencien en redes. Esperemos un poco. Pongamos las cosas en duda. ¿Por qué yo? ¿Por qué hoy? ¿Por qué precisamente cuando está ocurriendo este conflicto de credibilidad gubernamental?” TAMBIÉN ASEGURÓ QUE EL CASO FUE PLANEADO En la parte final de su mensaje, Mendívil García afirmó que la investigación en su contra tiene origen en conflictos previos con la actual fiscal estatal. “Se la han pasado golpeándome desde que estaba y desde que salí. Eso no es casualidad. Hay un interés y sobre todo hay la venganza de la Fiscal María Elena Andrade ante el acto que ella considera ominioso de que un abogado la haya denunciado y la haya llevado ante la justicia a través de la acción privada en el año 2011.” También señaló que considera que la investigación fue construida previamente. “Por eso quiero decirles que esto no es algo circunstancial. Es algo entramado, algo fabricado, algo planificado. Y me parece que lo han hecho de una manera burda y apresurada.” Finalmente, reiteró que enfrentará el proceso judicial y sostuvo que buscará demostrar su inocencia. “La gente que es inocente no huye, enfrenta las consecuencias con fe, con confianza, con valor y eso lo haré yo.”

TRAYECTORIA EN LA FISCALÍA Y LA POLICÍA MUNICIPAL Pedro Ariel Mendívil García se desempeñó como fiscal regional de Mexicali hasta diciembre de 2021, durante la administración del entonces fiscal general Guillermo Ruiz Hernández. Posteriormente fue nombrado director de la Policía Municipal de Mexicali durante la administración de la alcaldesa Norma Alicia Bustamante, cargo que ocupó hasta 2024. Tras concluir su etapa en el servicio público asumió la presidencia de la Federación de Abogados de Baja California (FEDABO).

INVESTIGACIÓN CONTINÚA Las autoridades estatales imputan al exfuncionario los delitos de desaparición forzada, robo de vehículo y asociación delictuosa, derivados de hechos que afectan a dos víctimas identificadas en el expediente judicial. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha dado a conocer información adicional sobre el avance del proceso penal ni sobre la situación jurídica de las demás personas señaladas en la misma investigación.