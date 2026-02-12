Detienen a hombre con 107 dosis de droga en inmediaciones del Mercado Juárez, en Nuevo León

México
/ 12 febrero 2026
    Detienen a hombre con 107 dosis de droga en inmediaciones del Mercado Juárez, en Nuevo León
    Detienen a hombre con 107 dosis de droga en inmediaciones del Mercado Juárez, en Nuevo León. CORTESÍA

El pasado 5 de febrero en las inmediaciones del Mercado Juárez, un enfrentamiento armado entre personas de grupos antagónicos que venden droga en el primer cuadro de la ciudad, dejó un saldo de siete heridos

Monterrey, Nuevo León.- A unos días de que presuntos narcomenudistas protagonizaron una balacera que dejó siete heridos en el centro de Monterrey, Nuevo León, ahora autoridades de ese municipio detuvieron a un hombre con 107 dosis de droga también en las inmediaciones del Mercado Juárez.

El detenido fue identificado como Omar Alejandro M., de 42 años, quien fue detenido en posesión de las sustancias con características similares a la cocaína en piedra y cristal.

El presunto fue capturado en el cruce de la calle Aramberri y la avenida Juárez por elementos de la Policía de Monterrey, que realizaban un recorrido de prevención y vigilancia.

Durante su recorrido, los uniformados detectaron la presencia de un hombre que al verlos tomó una actitud sospechosa. Los agentes descendieron de la patrulla para revisarlo y se tornó agresivo, por lo que lo sometieron.

CORTESÍA
CORTESÍA

Tras una revisión precautoria le encontraron una bolsa de plástico con 52 dosis de una sustancia parecida al cristal, 22 con polvo blanco igual a la cocaína y 33 de la misma sustancia en piedra.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la policía de Monterrey, en donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

El pasado 5 de febrero en las inmediaciones del Mercado Juárez, un enfrentamiento armado entre personas de grupos antagónicos que venden droga en el primer cuadro de la ciudad, dejó un saldo de siete ciudadanos heridos.

