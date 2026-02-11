Policías antisecuestros detienen a un sujeto y abaten a otro tras ataque en Zuazua, Nuevo León

México
/ 11 febrero 2026
    Policías antisecuestros detienen a un sujeto y abaten a otro tras ataque en Zuazua, Nuevo León
    Agentes ministeriales adscritos a la Fiscalía Especializada Antisecuestros, se enfrentaron con hombres armados que les dispararon cuando realizaban un operativo. ESPECIAL

Los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León repelieron la agresión conforme a los protocolos de actuación

Monterrey, Nuevo León.- Agentes ministeriales adscritos a la Fiscalía Especializada Antisecuestros, se enfrentaron con hombres armados que les dispararon cuando realizaban un operativo, con saldo de un abatido y un detenido en Zuazua, Nuevo León.

A través de su cuenta oficial de X, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó de los hechos que se registraron este miércoles.

TE PUEDE INTERESAR: Secuestro de mineros: trabajadores revelan amenazas previas y presiones para no detener operaciones

“La Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León informa que, mientras elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones adscritos a la Fiscalía Especializada Antisecuestros, se encontraban realizando un operativo en el municipio de Zuazua, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por sujetos armados”, publicó X.

Precisó que los elementos repelieron la agresión conforme a los protocolos de actuación y como resultado de los hechos se tiene una persona detenida y un hombre abatido.

“La situación fue controlada por las autoridades y no se registran elementos ministeriales lesionados al momento”, agregó.

Aracely Chantaka

