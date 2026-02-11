Policías antisecuestros detienen a un sujeto y abaten a otro tras ataque en Zuazua, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Agentes ministeriales adscritos a la Fiscalía Especializada Antisecuestros, se enfrentaron con hombres armados que les dispararon cuando realizaban un operativo, con saldo de un abatido y un detenido en Zuazua, Nuevo León.

A través de su cuenta oficial de X, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó de los hechos que se registraron este miércoles.

“La Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León informa que, mientras elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones adscritos a la Fiscalía Especializada Antisecuestros, se encontraban realizando un operativo en el municipio de Zuazua, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por sujetos armados”, publicó X.

Precisó que los elementos repelieron la agresión conforme a los protocolos de actuación y como resultado de los hechos se tiene una persona detenida y un hombre abatido.

“La situación fue controlada por las autoridades y no se registran elementos ministeriales lesionados al momento”, agregó.