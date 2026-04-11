Detienen a hombre que apuñaló en la cabeza a niño de 4 años en CDMX; ciudadanos lo amarraron a un poste

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México
/ 11 abril 2026
    Detienen a hombre que apuñaló en la cabeza a niño de 4 años en CDMX; ciudadanos lo amarraron a un poste
    El niño fue llevado al Hospital Pediátrico de Legaria con apoyo del helicóptero Cóndor de la SSC CDMX. VANGUARDIA | Captura de pantalla

El menor fue trasladado a un hospital con probable fractura de cráneo; autoridades investigan la agresión ocurrida en Santa Fe

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México luego de que, presuntamente, hirió con un arma punzocortante a un niño de cuatro años en la alcaldía Álvaro Obregón. Los hechos ocurrieron el viernes 10 de abril en la colonia Santa Fe, donde ciudadanos retuvieron al probable responsable y lo amarraron a un poste antes de la llegada de la policía.

La SSC informó en una tarjeta informativa que “personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvo a una persona que, al parecer, sin motivo aparente, hirió con un arma punzocortante a un menor de edad, en la alcaldía Álvaro Obregón”.

De acuerdo con el reporte oficial, los oficiales acudieron al cruce de las calles Vasco de Quiroga y Gómez Farías. “Los oficiales acudieron al cruce de las calles Vasco de Quiroga y Gómez Farías, en la colonia Santa Fe, donde observaron a un niño con manchas hemáticas y un sujeto que se encontraba atado a un poste y con lesiones en la cabeza, por lo que, solicitaron los servicios de emergencia”, detalló la dependencia.

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TESTIGOS AMARRARON A PRESUNTO AGRESOR PARA RETENERLO

Según las personas que se encontraban en el sitio, el hombre habría atacado al menor con un cuchillo. La autoridad indicó que “de acuerdo con las personas en el sitio, el sujeto hirió al menor de edad en la cabeza con un cuchillo, por lo que al percatarse de la situación, defendieron al pequeño, retuvieron al probable responsable y lo ataron al poste para evitar que se diera a la fuga y causara lesiones a otros transeúntes”.

Tras la intervención ciudadana, los uniformados solicitaron la presencia de paramédicos para brindar atención inmediata.

MENOR ATACADO FUE TRASLADADO A HOSPITAL ESPECIALIZADO

Paramédicos que acudieron al lugar valoraron al niño de cuatro años y determinaron probable fractura de cráneo. La SSC señaló que “paramédicos que acudieron al lugar, valoraron al niño de cuatro años de edad con probable fractura de cráneo y lo trasladaron a un hospital para su atención médica especializada”.

Posteriormente, la dependencia indicó que “un helicóptero Cóndor de esta Secretaría lo llevó al estacionamiento de una tienda departamental en la calzada Legaria, para que siguiera su camino vía terrestre al Hospital Pediátrico de Legaria donde le brindarán los cuidados necesarios”.

PRESUNTO AGRESOR TAMBIÉN FUE HOSPITALIZADO

El sujeto retenido también recibió atención médica bajo custodia policial. La SSC informó que “en tanto, el sujeto también fue llevado a un nosocomio, bajo custodia policial debido a una herida cortante en la cabeza, golpes contusos y heridas en diferentes partes del cuerpo”.

Asimismo, la dependencia indicó que “de los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes y determinar la situación jurídica del detenido”.

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PRESUNTO AGRESOR ES SEÑALADO DE HABER AMENAZADO A EMPLEADOS DE TIENDA DEPARTAMENTAL CON UN TUBO

La Secretaría de Seguridad Ciudadana agregó que el hombre podría estar relacionado con un incidente previo ocurrido en febrero.

“Cabe señalar que, de acuerdo con información obtenida, se supo que el hombre se encuentra posiblemente relacionado en un evento ocurrido el 27 de febrero del presente año, en el que ingresó a una tienda departamental y se atrincheró mientras amenazaba a los empleados con un tubo, en la colonia Estado de Hidalgo, de la alcaldía Álvaro Obregón; posteriormente fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales”, indicó la autoridad.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar la situación jurídica del detenido, mientras el menor permanece bajo atención médica especializada.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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