Nuevo León: buscaban a menor desaparecida y estaba secuestrada por un hombre de la tercera edad

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México
/ 10 abril 2026
    Nuevo León: buscaban a menor desaparecida y estaba secuestrada por un hombre de la tercera edad
    Una menor, de 12 años, que era buscada como desaparecida fue encontrada privada de su libertad por un hombre de la tercera edad, quien presuntamente también abuso sexualmente de ella, en Zuazua, Nuevo León. CORTESÍA

La menor tenía activo un reporte de búsqueda en Nuevo León por desaparición, confirmaron las autoridades

MONTERREY, NL.- Una menor, de 12 años, que era buscada como desaparecida fue encontrada privada de su libertad por un hombre de la tercera edad, quien presuntamente también abuso sexualmente de ella, en Zuazua, Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó que el sujeto ya fue detenido y vinculado a proceso por los delitos de privación ilegal de la libertad, equiparable a la violación y corrupción de menores.

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Al hombre identificado como J Jesús ‘N’, de 65 años le fue impuesta medida cautelar de prisión preventiva a cumplir en un Centro de Reinserción Social estatal y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Los hechos se registraron en la colonia Misión Santa Elena, el pasado 7 de abril. Uniformados de Fuerza Civil realizaban un recorrido por la zona cuando se percataron que frente a un domicilio el ahora detenido sometía a la víctima para ingresarla a la vivienda.

La menor al ver la presencia de los policías les dijo que el sujeto la llevó con engaños hasta el lugar donde la mantenía privada de su libertad y había abusado sexualmente de ella.

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Los oficiales de inmediato procedieron a la detención del hombre que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Por su parte, en entrevista, el Fiscal General de Justicia en el estado, Javier Flores Saldívar, confirmó los sucesos y que la adolescente tenía reporte de búsqueda, ya que su familia había reportado la desaparición.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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