Detienen a Carlos ‘N’ en Ecatepec tras asesinato de su hijastro Mateo, de 8 años

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México
/ 11 abril 2026
    Detienen a Carlos ‘N’ en Ecatepec tras asesinato de su hijastro Mateo, de 8 años
    Mateo, de ocho años fue atacado en su domicilio en Ecatepec y vecinos retuvieron al presunto responsable antes de la llegada policial. Especial

Vecinos retuvieron al presunto agresor antes de que fuera trasladado a la Fiscalía del Estado de México; el menor murió por una herida en el cuello

La tarde del jueves 9 de abril se registró el asesinato de Mateo, un niño de 8 años de edad, al interior de un domicilio ubicado en la calle Francisco I. Madero, número 19, en la colonia San Martín de Porres, en el municipio de Ecatepec, Estado de México. De acuerdo con los reportes preliminares, el presunto responsable fue identificado como Carlos “N”, de 38 años, quien fue detenido el viernes 10 de abril.

Según la información disponible, los hechos ocurrieron alrededor de las 5:30 de la tarde, cuando se escucharon gritos provenientes del interior de la vivienda. Presuntamente, Carlos “N” comenzó a agredir a su pareja al llegar de trabajar, momento en que el menor habría intentado intervenir para protegerla.

Tras el intento de defensa, el hombre habría atacado al niño con un cuchillo, provocándole una herida en el cuello que derivó en su fallecimiento, lo que generó movilización vecinal y policial en la zona.

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MADRE DEL MENOR ENCONTRÓ A SU HIJO SIN VIDA ENVUELTO EN SÁBANAS

De acuerdo con el testimonio referido, la madre del menor regresó antes de lo habitual a su domicilio y encontró a Mateo envuelto en sábanas, mientras el presunto agresor se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia. Tras el hallazgo, el sujeto habría intentado huir del lugar.

Los gritos de la madre alertaron a vecinos, quienes activaron la alarma vecinal y retuvieron al hombre mientras solicitaban apoyo a las autoridades.

VECINOS RETUVIERON A PRESUNTO RESPONSABLE DE QUITARLE LA VIDA A MATEO

Habitantes de la colonia lograron interceptar al sujeto antes de la llegada de los elementos de la policía municipal. Posteriormente, agentes de seguridad, junto con personal de la Secretaría de Marina (Semar), realizaron la detención y trasladaron a Carlos “N” a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para determinar su situación jurídica.

Un testigo relató a medios locales: “Fue algo triste, doloroso. Lo que pasó no se vale. Fue un golpe muy fuerte para la madre. Lo capturaron, lo agarraron, lo sacaron, lo golpearon, la gente está muy enojada y quiere que se haga justicia”.

La zona fue acordonada por autoridades ministeriales, quienes iniciaron las diligencias correspondientes.

VECINOS SEÑALARON ANTECEDENTES DE VIOLENCIA

De acuerdo con versiones vecinales recopiladas por medios de comunicación, la relación entre Edith Merino y su pareja estaría marcada por episodios de violencia familiar, presuntamente vinculados a problemas de adicción. Habitantes de la zona señalaron que el sujeto habría agredido en diversas ocasiones a menores, situación que generaba preocupación en la comunidad.

Vecinos también indicaron que el presunto agresor solía consumir alcohol y drogas y que era conocido en la colonia por conductas agresivas, según testimonios recabados tras los hechos.

Una vecina declaró a medios: “No se vale lo que le hicieron. Saludábamos al niño. Era tranquilo, jugaba, le faltaba mucho por vivir. Se lo arrebataron. Se metió con un niño inocente, que no podía defenderse, no tenía culpa de nada”.

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FAMILIARES Y VECINOS EXIGEN JUSTICIA POR MATEO

Tras las diligencias ministeriales, el cuerpo del menor fue entregado a sus familiares la mañana del viernes. En el domicilio se colocó una lona en el patio para velar al niño, mientras familiares, amigos y vecinos acudieron para acompañar a la familia.

Habitantes de la colonia han expresado su exigencia de justicia y señalaron que se mantendrán atentos al desarrollo de las investigaciones. Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del detenido.

El caso permanece bajo investigación, mientras la comunidad de San Martín de Porres continúa a la espera de avances oficiales en el proceso legal.

Con información de EL HERALDO DE MÉXICO

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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