Detienen a Carlos ‘N’ en Ecatepec tras asesinato de su hijastro Mateo, de 8 años

Tras el intento de defensa, el hombre habría atacado al niño con un cuchillo, provocándole una herida en el cuello que derivó en su fallecimiento, lo que generó movilización vecinal y policial en la zona.

Según la información disponible, los hechos ocurrieron alrededor de las 5:30 de la tarde, cuando se escucharon gritos provenientes del interior de la vivienda. Presuntamente, Carlos “N” comenzó a agredir a su pareja al llegar de trabajar, momento en que el menor habría intentado intervenir para protegerla.

La tarde del jueves 9 de abril se registró el asesinato de Mateo, un niño de 8 años de edad, al interior de un domicilio ubicado en la calle Francisco I. Madero, número 19, en la colonia San Martín de Porres, en el municipio de Ecatepec , Estado de México. De acuerdo con los reportes preliminares, el presunto responsable fue identificado como Carlos “N”, de 38 años, quien fue detenido el viernes 10 de abril.

MADRE DEL MENOR ENCONTRÓ A SU HIJO SIN VIDA ENVUELTO EN SÁBANAS

De acuerdo con el testimonio referido, la madre del menor regresó antes de lo habitual a su domicilio y encontró a Mateo envuelto en sábanas, mientras el presunto agresor se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia. Tras el hallazgo, el sujeto habría intentado huir del lugar.

Los gritos de la madre alertaron a vecinos, quienes activaron la alarma vecinal y retuvieron al hombre mientras solicitaban apoyo a las autoridades.

VECINOS RETUVIERON A PRESUNTO RESPONSABLE DE QUITARLE LA VIDA A MATEO

Habitantes de la colonia lograron interceptar al sujeto antes de la llegada de los elementos de la policía municipal. Posteriormente, agentes de seguridad, junto con personal de la Secretaría de Marina (Semar), realizaron la detención y trasladaron a Carlos “N” a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para determinar su situación jurídica.

Un testigo relató a medios locales: “Fue algo triste, doloroso. Lo que pasó no se vale. Fue un golpe muy fuerte para la madre. Lo capturaron, lo agarraron, lo sacaron, lo golpearon, la gente está muy enojada y quiere que se haga justicia”.

La zona fue acordonada por autoridades ministeriales, quienes iniciaron las diligencias correspondientes.

VECINOS SEÑALARON ANTECEDENTES DE VIOLENCIA

De acuerdo con versiones vecinales recopiladas por medios de comunicación, la relación entre Edith Merino y su pareja estaría marcada por episodios de violencia familiar, presuntamente vinculados a problemas de adicción. Habitantes de la zona señalaron que el sujeto habría agredido en diversas ocasiones a menores, situación que generaba preocupación en la comunidad.

Vecinos también indicaron que el presunto agresor solía consumir alcohol y drogas y que era conocido en la colonia por conductas agresivas, según testimonios recabados tras los hechos.

Una vecina declaró a medios: “No se vale lo que le hicieron. Saludábamos al niño. Era tranquilo, jugaba, le faltaba mucho por vivir. Se lo arrebataron. Se metió con un niño inocente, que no podía defenderse, no tenía culpa de nada”.