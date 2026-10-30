Detienen a hombre señalado por envenenar perros en Parque España y la Condesa

Un hombre de 58 años fue detenido la mañana de este viernes 30 de octubre, señalado como el probable responsable de colocar cebos con veneno para perros en el Parque España y calles de la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Las investigaciones relacionan estos hechos con la muerte de cuatro animales y la intoxicación de otros que recibieron atención veterinaria.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la detención se realizó después de las denuncias de vecinos, el análisis de cámaras de videovigilancia y los recorridos de búsqueda efectuados por policías y personal de la Brigada de Vigilancia Animal.

El hombre fue localizado en las inmediaciones de las calles Atlixco y Juan Escutia, donde los oficiales identificaron que coincidía con las características físicas de la persona que presuntamente había dejado los alimentos contaminados. Durante una revisión preventiva, comenzó a insultar y agredir físicamente a los uniformados, por lo que fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público. ¿CÓMO IDENTIFICARON AL PRESUNTO RESPONSABLE DE ENVENENAR PERROS? De acuerdo con la SSC, el 27 de octubre personal de la dependencia recibió un reporte de una clínica veterinaria de la colonia Condesa, donde varios perros eran atendidos por malestares que presentaron después de pasear por el Parque España. Dos de los animales fallecieron tras estos hechos. A partir del reporte, policías, integrantes de la Brigada de Vigilancia Animal y autoridades de la alcaldía realizaron recorridos en la zona. Durante estas labores localizaron un trozo de salchicha que contenía una píldora azul y que podría estar relacionado con las intoxicaciones. Con los indicios recabados y el análisis de las grabaciones del Centro de Comando y Control (C2), las autoridades iniciaron la identificación y búsqueda de la persona que presuntamente había colocado los cebos. La mañana de este viernes, los agentes ubicaron al hombre en el cruce de Atlixco y Juan Escutia. Tras su detención, fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

LOCALIZAN 14 CEBOS CON UNA SUSTANCIA TÓXICA EN PARQUE ESPAÑA Y SUS ALREDEDORES Durante las investigaciones, las autoridades localizaron un total de 14 cebos: cuatro dentro del Parque España y otros 10 en calles aledañas. Los peritajes identificaron metomilo en las cápsulas encontradas dentro de los alimentos. Esta sustancia se utiliza como insecticida y acaricida y puede representar un riesgo mortal para los animales cuando no se aplica de manera adecuada y en las dosis correspondientes. Entre los alimentos sospechosos se encontraron trozos de salchicha y salami con pastillas de color azul. Uno de los hallazgos más recientes ocurrió en la esquina de Juan Escutia y Amatlán, donde un ciudadano alertó a policías sobre un pedazo de embutido que se encontraba sobre la banqueta. La SSC señaló que también revisó las cámaras de vigilancia disponibles y recabó información con vecinos para contribuir al esclarecimiento de los hechos. CUATRO PERROS MURIERON Y OTROS RESULTARON INTOXICADOS Las investigaciones relacionan los cebos envenenados con la muerte de cuatro perros y la intoxicación de otros animales que permanecen o permanecieron bajo atención médica. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que los propietarios de dos de los perros fallecidos presentaron denuncias, lo que permitió realizar las necropsias correspondientes. Las autoridades también buscan contactar a los dueños de los otros dos animales muertos. Los primeros reportes de la SSC habían informado sobre dos fallecimientos; posteriormente, las indagatorias y los reportes relacionados con el caso señalaron que la cifra ascendió a cuatro perros.

INVESTIGAN POSIBLE AGRESIÓN PREVIA CONTRA UN HIJO DEL DETENIDO Como parte de las líneas de investigación, las autoridades tuvieron conocimiento de que uno de los hijos del hombre detenido habría sido atacado días antes por un perro en la zona. Este antecedente fue incorporado a las indagatorias, aunque la SSC no informó que exista una confirmación sobre el motivo por el que presuntamente fueron colocados los cebos envenenados. El Ministerio Público continuará con la investigación para determinar la posible responsabilidad del detenido y esclarecer las circunstancias en las que fueron colocados los alimentos contaminados en el Parque España y sus alrededores.