Maltrato animal en Michoacán: Arrojan agua hirviendo a dos perros de la calle

Un nuevo caso de maltrato animal quedó registrado en el municipio de Tanhuato, Michoacán, luego de que cámaras captaran a un hombre que arrojó agua hirviendo a dos perros callejeros que descansaban tranquilos sobre la vía pública.

El ataque ocurrió sobre la calle Melchor Ocampo, en la colonia San Ramón. El momento exacto de la agresión fue grabado por las cámaras de seguridad de un negocio local, donde se observa cómo el agresor se aproxima con un recipiente con líquido caliente y lo lanza directamente contra los dos indefensos perritos, provocándoles quemaduras mientras huían aterrorizados.

Según la información local, uno de los animales afectados es conocida por sus vecinos como “Paloma”, por su pelaje blanco. Fue localizada horas después por agentes de la Policía de Investigación y rescatistas locales, recibiendo atención médica y veterinaria de inmediato.

Se reportó que su condición es estable, sin embargo activistas locales señalaron que la perrita ya libraba una batalla previa contra el cáncer, por lo que además requiere continuar urgentemente con sesiones de quimioterapia.

El segundo perro involucrado es uno de pelaje negro, el cual continúa desaparecido. Colectivos de protección animal y autoridades mantienen recorridos en distintas zonas de Tanhuato para ubicarlo y ofrecerle los cuidados médicos necesarios.