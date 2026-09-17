Maltrato animal en Michoacán: Arrojan agua hirviendo a dos perros de la calle

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    Maltrato animal en Michoacán: Arrojan agua hirviendo a dos perros de la calle
    Maltrato animal en Michoacán, el culpable fue captado en cámara. X
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    Maltrato animal en Michoacán, el culpable fue captado en cámara. X
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    Maltrato animal en Michoacán, el culpable fue captado en cámara. X

Cámaras captaron el momento en que los caninos indefensos fueron agredidos sobre la vía pública. Vecinos demandan justicia y castigo al agresor.

Un nuevo caso de maltrato animal quedó registrado en el municipio de Tanhuato, Michoacán, luego de que cámaras captaran a un hombre que arrojó agua hirviendo a dos perros callejeros que descansaban tranquilos sobre la vía pública.

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El ataque ocurrió sobre la calle Melchor Ocampo, en la colonia San Ramón. El momento exacto de la agresión fue grabado por las cámaras de seguridad de un negocio local, donde se observa cómo el agresor se aproxima con un recipiente con líquido caliente y lo lanza directamente contra los dos indefensos perritos, provocándoles quemaduras mientras huían aterrorizados.

Según la información local, uno de los animales afectados es conocida por sus vecinos como “Paloma”, por su pelaje blanco. Fue localizada horas después por agentes de la Policía de Investigación y rescatistas locales, recibiendo atención médica y veterinaria de inmediato.

Se reportó que su condición es estable, sin embargo activistas locales señalaron que la perrita ya libraba una batalla previa contra el cáncer, por lo que además requiere continuar urgentemente con sesiones de quimioterapia.

El segundo perro involucrado es uno de pelaje negro, el cual continúa desaparecido. Colectivos de protección animal y autoridades mantienen recorridos en distintas zonas de Tanhuato para ubicarlo y ofrecerle los cuidados médicos necesarios.

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LA FISCALÍA YA ABRIÓ UNA INVESTIGACIÓN FORMAL POR MALTRATO ANIMAL

La Fiscalía General del Estado de Michoacán inició una carpeta de investigación para identificar y detener al hombre captado en el video. Agentes de la Policía de Investigación analizan el material audiovisual para dar con el paradero del agresor y llevarlo ante la justicia.

El Ayuntamiento de Tanhuato condenó públicamente la agresión a través de un comunicado oficial. Las autoridades municipales se sumaron a las peticiones de los habitantes y activistas para exigir que se apliquen las sanciones correspondientes.

INDIGNACIÓN EN REDES SOCIALES TRAS VIRALIZACIÓN

El video de la agresión no tardó en volverse viral y causó una fuerte ola de indignación entre usuarios de redes sociales y defensores de los derechos de los animales. Vecinos de la zona reiteraron la exigencia de que el hecho no puede quedar impune y solicitaron un castigo para detener la violencia contra los animales en situación de calle.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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