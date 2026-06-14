Detienen a involucrado en asalto en contra de César Figueroa Jiménez
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Se estima que dos personas en una motocicleta atacaron al presidente municipal César Figueroa Jiménez y a un trabajador del ayuntamiento
El 14 de junio, la Fiscalía General del Estado informó la detención de una persona involucrada en el asalto armado en contra de César Figueroa Jiménez, presidente municipal de Miahuatlán, Oaxaca.
César Figueroa Jiménez y un trabajador del ayuntamiento fueron heridos mientras iban en vía pública; el edil quedó lesionado de un brazo. Sin embargo, las autoridades detallaron que los heridos no se encontraban en riesgo.
Elementos de la Fiscalía lograron la detención, tras 24 horas del incidente, al haber identificado la motocicleta que el detenido utilizó para realizar el ataque y posteriormente escapar de la escena.
Aunque el Ministerio Público tomó posesión del detenido, los oficiales de la investigación destacaron que otra persona estuvo involucrada y posiblemente exista un autor intelectual del atentado en contra del presidente municipal.