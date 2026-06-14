Detienen a involucrado en asalto en contra de César Figueroa Jiménez

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    Detienen a involucrado en asalto en contra de César Figueroa Jiménez
    Elementos de la FGE detienen a involucrado en atentado Vanguardia

Se estima que dos personas en una motocicleta atacaron al presidente municipal César Figueroa Jiménez y a un trabajador del ayuntamiento

El 14 de junio, la Fiscalía General del Estado informó la detención de una persona involucrada en el asalto armado en contra de César Figueroa Jiménez, presidente municipal de Miahuatlán, Oaxaca.

César Figueroa Jiménez y un trabajador del ayuntamiento fueron heridos mientras iban en vía pública; el edil quedó lesionado de un brazo. Sin embargo, las autoridades detallaron que los heridos no se encontraban en riesgo.

Elementos de la Fiscalía lograron la detención, tras 24 horas del incidente, al haber identificado la motocicleta que el detenido utilizó para realizar el ataque y posteriormente escapar de la escena.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinan-a-alcalde-de-san-miguel-amatitlan-oaxaca-EG21361720

Aunque el Ministerio Público tomó posesión del detenido, los oficiales de la investigación destacaron que otra persona estuvo involucrada y posiblemente exista un autor intelectual del atentado en contra del presidente municipal.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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