Asesinan a alcalde de San Miguel Amatitlán, Oaxaca

CDMX.- El Alcalde panista de San Miguel Amatitlán, al norte de Oaxaca, Joel Ángel Bravo Martínez, quien había pedido protección al gobierno del estado, fue ejecutado esta mañana por un comando armado que entró a su domicilio. La muerte del Edil, que en mayo sufrió un atentado sobre la carretera Acatlán-Oaxaca, fue confirmada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), quien aseguro que desplegó un operativo interinstitucional en la Mixteca.

“La FGEO, junto al Gabinete de Seguridad, inició los trabajos de investigación ministeriales y periciales tras la agresión con disparos de arma de fuego cometida en contra del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, identificado con las iniciales *J. A. B. M.*, quien perdió la vida a consecuencia de estos hechos ocurridos en la región de la Mixteca”, señaló en un comunicado.

SUFRIÓ EMBOSCADA EN MAYO DE 2025 Bravo Martínez, de 53 años, pertenecía al Partido Acción Nacional (PAN), y compitió por la presidencia municipal en 2024 por la coalición del PAN, PRI y el PRD. El 22 de mayo pasado denunció que fue emboscado sobre la carretera Acatlán-Oaxaca, por dos camionetas de desconocidos que le cerraron el paso, golpearon a tres miembros de su gabinete que lo acompañaban y les robaron sus pertenencias. Según medios oaxaqueños, durante las reuniones de seguridad del estado el panista había solicitado protección personal, pero sufrió el ataque en su domicilio.

Esta mañana, la Fiscalía indicó que equipos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y personal del Instituto de Servicios Periciales se desplegaron al lugar del ataque para realizar el procesamiento técnico, el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios criminalísticos.

“Ante la gravedad del hecho, se articuló una respuesta conjunta e inmediata con las corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad estatal y federal. Como resultado de esta coordinación operativa, se endureció la presencia policial y se desplegó un operativo táctico ininterrumpido en la zona, con el objetivo de cercar rutas de escape y dar con el paradero de los responsables”, afirmó la FGOE.

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