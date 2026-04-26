Detienen a Jorge Armando ‘N’, alcalde de Tlalnepantla, Morelos, por presuntos delitos sexuales

La Fiscalía General de Morelos confirmó la mañana del domingo la detención de Jorge Armando ‘N’, alcalde del municipio de Tlalnepantla; según el breve comunicado, el edil fue remitido al Ministerio Público de la Fiscalía de la Región Oriente. Aunque se desconoce de los delitos por lo que se le acusa y la Fiscalía de Morelos indicó que en las próximas horas se deberá determinar su situación jurídica, medios de comunicación señalan que se trataría de presuntos delitos sexuales contra menor de edad.

“La Fiscalía General del Estado de Morelos informa que Jorge Armando “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de la Región Oriente por probables hechos delictivos. Será en las próximas horas cuando se determinará su situación jurídica”, indicó .

DETENCIÓN DE JORGE ARMANDO ‘N’ De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Jorge Armando ‘N’ fue aprehendido en la carretera Yautepec-Tlayacapan, la altura del kilómetro 10, en la colonia Pantitlán, dentro del municipio de Tlayacapan, alrededor de las 21:55 horas del sábado. Cabe destacar que elementos de la Policía Municipal realizaron la intervención tras detectar la situación, procediendo a la detención inmediata del edil. Posteriormente, fue trasladado con dirección a Torre 21 en el poblado de Tetelcingo, Cuautla, para la realización de su certificación médica correspondiente durante el proceso.

El alcalde vestía playera de manga corta de color gris, pantalón de mezclilla negro y tenis blancos. Jorge Armando Genaro Rubio asumió el cargo a inicios de 2025 tras ganar los comicios de 2024 de la mano del Partido Encuentro Solidario (PES) y después anunció su cambio a Morena.

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