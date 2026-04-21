Alcalde de Reynosa: detenido no es ‘Snoopy’ ni familiar de jefa de Tránsito en Reynosa

CDMX.- El alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, negó que Engelbert Chavira Ríos, detenido la noche del lunes por autoridades federales, sea la persona a la que se apoda “Snoopy”, “M49” o “Metro 49”, y rechazó que se trate del hermano de la titular de Tránsito en el municipio. El edil afirmó que su administración solicitó información a la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer si había algún funcionario involucrado y aseguró que la respuesta fue negativa.

“Son hechos ajenos, nadie se puede hacer cargo de algo que haya hecho un primo hermano, cada quien tiene que hacerse responsable y en esta ciudad si traes un arma y no traes permisos de Sedena pues es completamente ilegal”, declaró. Peña Ortiz sostuvo que las autoridades están actuando “de manera responsable” y dijo que su gobierno mantiene una postura de rechazo frente a conductas delictivas.

“Que se chinguen al que ande mal, nosotros siempre hemos hablado de frente con la población, somos uno de los gobiernos que no está metido con la delincuencia a diferencia de muchas partes de México, siempre le hemos hecho frente a este tipo de acciones”, afirmó. Añadió que han denunciado distintos delitos y reiteró que esperan que se detenga a quienes cometan ilícitos. “Queremos aclarar esto porque vemos que en los medios quieren decir que hay una persona de nombre Snoopy, no fue detenido, pero esperamos que detengan a todos los delincuentes, lo que sí hubo fue la detención de una persona”, dijo.

El alcalde indicó que también se consultó a la FGR sobre la necesidad de dar de baja a algún funcionario municipal y afirmó que la respuesta fue que no. “Pueden ser parientes, de sangre no, tú no te puedes hacer responsable por las acciones de un primo hermano, el que ande mal y si fuese empleado municipal, también que se lo chinguen’”, concluyó.

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