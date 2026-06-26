$!Detienen a José del Carmen por secuestro de periodista Roxana Guzmán en Veracruz; localizan rancho de interés

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó la detención de José del Carmen “N”, alias, ‘Delta 7’, señalado por su probable participación en la privación ilegal de la libertad de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien fue sustraída con violencia de su domicilio hace 24 días en el municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, en la zona sur del estado. De acuerdo con información oficial y fuentes ministeriales consultadas, la detención forma parte de las acciones de investigación relacionadas con el caso de la comunicadora, fundadora del portal informativo Pulso Informativo del Sureste.

IDENTIFICAN A DETENIDO GRACIAS A VIDEO TOMADO DURANTE EL SECUESTRO DE ROXANA GUZMÁN Fuentes ministeriales señalaron que el detenido coincide con la persona identificada en un video grabado por familiares de la periodista durante el momento en que ocurrió la privación de la libertad. Las mismas fuentes indicaron que uno de los elementos que forma parte de la investigación es la identificación de tatuajes en la mano derecha del presunto implicado, los cuales habrían sido visibles en el material videográfico. ASEGURAN ARMAS, DROGAS Y UN VEHÍCULO DURANTE DETENCIÓN DE SOSPECHOSO Durante la detención de José del Carmen “N”, autoridades aseguraron un arma de fuego, una motocicleta y diversas dosis de droga, las cuales fueron integradas a la carpeta de investigación como parte de los indicios. La Fiscalía estatal prevé que en las próximas horas el detenido sea presentado ante un juez de control, donde se determinará su situación jurídica por su probable participación en el delito de secuestro. LOCALIZAN RANCHO DE INTERÉS EN MOLOACÁN; REALIZAN LABORES DE BÚSQUEDA Como parte de las líneas de investigación derivadas de los avances del caso, autoridades localizaron un rancho en el municipio de Moloacán, donde actualmente se llevan a cabo labores de búsqueda relacionadas con la periodista. Hasta el momento, las autoridades no han detallado el tipo de indicios localizados en el sitio, sin embargo, se informó que las acciones continúan como parte del operativo de localización. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía emita un comunicado oficial con información adicional sobre los hallazgos y el avance de las diligencias.

CRONOLOGÍA DEL CASO DE ROXANA GUZMÁN RAÍREZ La privación de la libertad de Roxana Berenice Guzmán Ramírez ocurrió durante las primeras horas del 2 de junio en su domicilio ubicado en Nanchital, Veracruz. De acuerdo con los reportes, un grupo de hombres armados y encapuchados ingresó por la fuerza a la vivienda donde se encontraba la periodista junto con su familia. Entre los agresores se habría identificado al ahora detenido. En un video grabado desde el interior del domicilio, el padre de la periodista, Fernando Guzmán, solicita a los agresores que no ingresen a la vivienda. Sin embargo, uno de los sujetos utiliza un mazo para forzar la entrada, logrando derribar la puerta. Tras el ingreso, uno de los agresores despoja del teléfono celular con el que se realizaba la grabación, momento en el que se interrumpe la transmisión del video. El material fue incorporado a la investigación como parte de los elementos de análisis del caso.

ATRACCIÓN DEL CASO POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA En junio, la investigación por la privación de la libertad de la periodista fue atraída por la Fiscalía General de la República, según informó la fiscal estatal de Veracruz, Lisbeth Jiménez Aguirre. En declaraciones previas, la funcionaria explicó que la carpeta de investigación fue integrada con entrevistas, dictámenes periciales y acciones de búsqueda, antes de ser remitida a la autoridad federal. “Se hicieron todas las diligencias correspondientes... y nos notificaron la atracción por parte de la FGR”, señaló en su momento.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL La fiscal estatal informó que antes de la atracción del caso existían al menos dos líneas de investigación abiertas, aunque no se dieron a conocer detalles sobre las hipótesis ni su nivel de prioridad. Asimismo, indicó que la Fiscalía de Veracruz continuaría colaborando con la FGR en las labores de investigación y búsqueda de la periodista. La funcionaria añadió que las autoridades han mantenido el seguimiento del caso pese a versiones y especulaciones difundidas en distintos momentos, subrayando que las investigaciones se realizan dentro del contexto de la carpeta correspondiente. Con la detención de José del Carmen “N”, las autoridades estatales y federales mantienen las diligencias para el esclarecimiento del caso, mientras continúan las labores de búsqueda en la región sur de Veracruz como parte de la investigación en curso. Con información de medios.

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