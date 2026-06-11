Artículo 19 exige mantener búsqueda de periodista Roxana Guzmán en Veracruz tras días desaparecida

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    Artículo 19 exige mantener búsqueda de periodista Roxana Guzmán en Veracruz tras días desaparecida
    Artículo 19 pidió mantener la búsqueda de la periodista Roxana Berenice Guzmán en Veracruz, desaparecida desde hace nueve días, y no suspender operativos de búsqueda. Facebook | Roxana Guzmán

Artículo 19 pidió no suspender la búsqueda de la periodista Roxana Berenice Guzmán, desaparecida en Veracruz, y mantener operativos hasta encontrarla

La organización Artículo 19 exhortó a autoridades federales y estatales a no suspender las labores de búsqueda de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora y propietaria del medio digital Pulso Informativo del Sureste, desaparecida desde hace nueve días en el municipio de Nanchital, Veracruz.

La organización señaló que, aunque existen acciones de investigación y se ha informado la detención de presuntos responsables, las labores coordinadas deben mantenerse hasta localizar a la comunicadora.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caso-roxana-guzman-familia-acusa-falta-de-comunicacion-de-la-fiscalia-tras-ocho-dias-de-busqueda-NE21255899

ARTÍCULO 19 LANZA LLAMADO PARA CONTINUAR CON LA BÚSQUEDA DE LA PERIODISTA ROXANA GUZMÁN

En un pronunciamiento difundido el 10 de junio, Artículo 19 enfatizó la importancia de mantener activa la búsqueda de la periodista Roxana Berenice, privada de la libertad desde hace 8 días en el muncipio de Nanchital.

“A ocho días de la desaparición de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora y propietaria del medio digital Pulso Informativo del Sureste, ubicado en el municipio de Nanchital, Veracruz, las autoridades deben persistir en la búsqueda en vida de la periodista. Si bien las autoridades iniciaron acciones de búsqueda, y reportan la detención de presuntos responsables, las acciones coordinadas tanto de autoridades estatales como federales no deben detenerse sino hasta encontrar a la comunicadora con vida.”

HOMBRES ARMADOS INGRESARON A LA VIVIENDA DE ROXANA PARA PRIVARLA DE LA LIBERTAD

De acuerdo con información pública citada por la organización, alrededor de las 06:00 horas del 2 de junio de 2026, un grupo de hombres armados habría ingresado al domicilio de la periodista. En videos difundidos en redes sociales se observa a personas con el rostro cubierto dañando la entrada de la vivienda para acceder al interior.

Artículo 19 señaló que familiares de la comunicadora reportaron haber sido víctimas de lesiones durante el incidente. Medios locales informaron que el padre de la periodista resultó lesionado y fue hospitalizado tras los hechos.

Tras la irrupción, la periodista habría sido privada de la libertad. Hasta el momento, se mantiene su búsqueda.

FISCALÍA DE VERACRUZ ABRIÓ CARPETA DE INVESTIGACIÓN TRAS PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE ROXANA GUZMÁN

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que el mismo día de los hechos inició una carpeta de investigación. Posteriormente, el gobierno estatal confirmó que realiza diligencias para la localización de la periodista.

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) desplegó un equipo en Nanchital para brindar acompañamiento a la familia.

A nivel federal, el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas estableció contacto con los familiares. De acuerdo con testimonios, la oficina de la Presidencia de la República también sostuvo comunicación directa con la familia.

En una declaración pública del 5 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló:

“Lo importante en este momento es encontrarla, y una vez que se encuentre, pues ya la investigación de cuál fue la razón por la cual fue levantada por estas personas que todos vimos en un video. Lo más importante en este momento es la búsqueda...”

Artículo 19 indicó que estas declaraciones representan acciones relevantes dentro del seguimiento del caso, aunque subrayó la necesidad de mantener la continuidad en las labores de búsqueda.

MADRE DE ROXANA GUZMÁN DENUNCIA FALTA DE INFORMACIÓN

La madre de la periodista señaló en entrevista con medios de comunicación que ha habido cambios en la comunicación con las autoridades. En su testimonio, indicó:

“Ya ocho días que mi hija no aparece. Por vía redes me enteré que habían detenido a seis personas en la madrugada. Estuve checando redes y me enteré que cuatro de ellos ya salieron libres.”

Artículo 19 enfatizó la importancia de mantener informada a la familia sobre los avances de la investigación, así como sobre las líneas de búsqueda y coordinación entre autoridades.

La organización también advirtió que la cobertura mediática del caso ha incluido versiones que podrían contribuir a la estigmatización de la periodista, al difundirse hipótesis no verificadas sobre posibles vínculos o decisiones laborales.

Artículo 19 señaló que el caso debe centrarse en la localización con vida de la comunicadora.

VERACRUZ SUMA32 PERIODISTAS ASESINADOS

De acuerdo con datos citados por la organización, en Veracruz se han registrado al menos 32 asesinatos de periodistas con posible relación con su labor desde el año 2000, así como al menos seis desapariciones.

Entre los casos recientes se menciona el del periodista Miguel Ángel Anaya Castillo, director del portal Pánuco OnLine, visto por última vez el 13 de abril del año pasado.

Asimismo, la organización documentó 34 agresiones contra la prensa en el último año, lo que colocó a Veracruz como una de las entidades con mayor número de incidentes contra periodistas y medios.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/padre-de-la-periodista-roxana-guzman-pide-su-liberacion-tras-secuestro-devuelvan-a-mi-hija-GH21152206

LLAMADO DE ARTÍCULO 19 A LAS AUTORIDADES

La organización solicitó a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Guardia Nacional mantener activos los operativos de búsqueda en coordinación con instancias de búsqueda estatales y federales.

También exhortó a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) y al Mecanismo Federal de Protección a mantener la coordinación institucional para la aplicación de medidas de protección dirigidas a la familia de la periodista.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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