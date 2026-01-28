Detienen a médico en Morelia tras denuncia de agresión sexual en consultorio de farmacia
La Policía de Morelia detuvo a un médico en un consultorio de la colonia Felicitas del Río, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía de Michoacán
Un médico fue detenido por elementos de la Policía de Morelia luego de que una joven denunciara haber sido víctima de una agresión sexual al interior de un consultorio anexo a una farmacia de medicamentos a bajo costo, ubicada en la colonia Felicitas del Río, en la capital de Michoacán.
De acuerdo con el testimonio de la denunciante, los hechos ocurrieron mientras se encontraba en consulta médica. Durante la atención, el médico le habría suministrado un medicamento en forma líquida, lo que despertó sospechas en la joven.
VÍCTIMA DENUNCIÓ QUE ‘MEDICAMENTO’ SUMINISTRADO SE TRATABA DE SEMEN
Según lo reportado por El Heraldo de México, la joven se percató de que el líquido que le fue administrado presuntamente se trataba de semen. Ante esta situación, salió de inmediato del consultorio y acudió con su madre para relatarle lo ocurrido.
Posteriormente, ambas regresaron al establecimiento con la intención de confrontar al médico. Durante ese momento, la víctima logró obtener el teléfono celular del presunto agresor y revisó la galería del dispositivo.
ENCUENTRAN FOTOGRAFÍAS DE OTRAS POSIBLES VÍCTIMAS EN EL TELÉFONO MÓVIL DE MÉDICO
Al revisar el contenido del teléfono móvil, la joven encontró imágenes de varias mujeres con la boca abierta, lo que, de acuerdo con el testimonio, generó la sospecha de que podrían existir más víctimas de presuntos ataques sexuales cometidos por el mismo médico en el consultorio.
En un video difundido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, se escucha a una mujer, aparentemente madre de una víctima, relatar lo ocurrido. En la grabación se escucha declarar: “Dice que ella dijo, ‘Él me tomó fotos.’ Y le dije, ‘Enséñame tu teléfono.’ Y le dije, ‘Enséñame tu teléfono.’ Y dice que vio fotos de otras mujeres con la boca abierta igual así”.
POLICÍAS DE MORELIA DETIENE A MÉDICO POR PRESUNTO DELITO SEXUAL
Tras el hallazgo y la denuncia, madre e hija solicitaron el apoyo de la Policía Morelia. Al notar la presencia de los elementos de seguridad en el establecimiento, el médico se atrincheró dentro del consultorio con la intención de evadir el interrogatorio y su detención.
Los agentes aseguraron la zona y, posteriormente, ingresaron por la fuerza al consultorio, donde lograron la aprehensión del presunto agresor.
El médico detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, autoridad que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos y determinar su situación jurídica.