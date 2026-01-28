Detienen a médico en Morelia tras denuncia de agresión sexual en consultorio de farmacia

Un médico fue detenido por elementos de la Policía de Morelia luego de que una joven denunciara haber sido víctima de una agresión sexual al interior de un consultorio anexo a una farmacia de medicamentos a bajo costo, ubicada en la colonia Felicitas del Río, en la capital de Michoacán.

De acuerdo con el testimonio de la denunciante, los hechos ocurrieron mientras se encontraba en consulta médica. Durante la atención, el médico le habría suministrado un medicamento en forma líquida, lo que despertó sospechas en la joven.

VÍCTIMA DENUNCIÓ QUE ‘MEDICAMENTO’ SUMINISTRADO SE TRATABA DE SEMEN

Según lo reportado por El Heraldo de México, la joven se percató de que el líquido que le fue administrado presuntamente se trataba de semen. Ante esta situación, salió de inmediato del consultorio y acudió con su madre para relatarle lo ocurrido.

Posteriormente, ambas regresaron al establecimiento con la intención de confrontar al médico. Durante ese momento, la víctima logró obtener el teléfono celular del presunto agresor y revisó la galería del dispositivo.