Proponen castigar con hasta 8 años de prisión la manipulación sexual de imágenes con IA en México

La diputada de Morena, Irma Juan Carlos, presentó una iniciativa para reformar el artículo 199 Septies del Código Penal Federal, con el objetivo de sancionar de manera específica la manipulación digital de imágenes con fines sexuales, particularmente cuando se emplean herramientas de inteligencia artificial (IA).

La propuesta legislativa contempla penas de cuatro a ocho años de prisión y multas de 400 a mil días multa para las personas que manipulen digitalmente imágenes de terceros, mediante IA u otras herramientas informáticas; las hagan aparecer desnudas o involucradas en actividades sexuales explícitas; y además las distribuyan, comercialicen o almacenen con conocimiento del hecho.

De acuerdo con la diputada, estas modificaciones buscan tipificar de manera directa estas conductas, que actualmente no se encuentran descritas de forma específica en la legislación penal federal.

INICIATIVA PARA CASTIGAR IMÁGENES MODIFICADAS CON IA SURGE ANTE AUMENTO DE VIOLENCIA

Durante la presentación de la propuesta, Irma Juan Carlos señaló que en los últimos años se ha registrado un incremento en el uso indebido de tecnologías digitales para atentar contra la privacidad e integridad de las personas, especialmente mujeres y menores de edad.

Afirmó que “la falta de herramientas legales específicas para abordar estas conductas no abarca de manera explícita los casos de manipulación de imágenes para sexualizarlas o hacerlas parecer desnudas, lo que genera espacios de impunidad y deja a las víctimas en situación de vulnerabilidad”.

La legisladora añadió que el marco jurídico actual presenta un vacío normativo, pues aunque el Código Penal Federal sanciona conductas vinculadas con explotación sexual en medios digitales, no incluye de forma expresa la manipulación digital de imágenes con fines sexuales.

Por ello sostuvo que “es indispensable actualizar el Código Penal Federal para que el orden jurídico responda a las realidades actuales y envíe un mensaje claro de que la violencia digital no será tolerada”.

CASO EN ZACATECAS: ALUMNO CREA CONTENIDO DE AL MENOS 400 ESTUDIANTES

La discusión sobre la manipulación sexual de imágenes con IA cobró relevancia luego de que, el pasado 10 de noviembre, se diera a conocer que al menos 400 alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Número 1 de Zacatecas fueron víctimas de un estudiante que generó un catálogo pornográfico digital a partir de fotografías alteradas de menores de edad.

Una de las alumnas afectadas relató:“En la (secundaria) técnica 1 pues a todas las jóvenes y niños los subieron sin ropa, con inteligencia artificial lo hicieron y les tomaron fotos a todas y a todos un niño. Dicen varios que son tres, pero hay un niño que es el que hizo todas las imágenes”.

Por su parte, Gabriela Rodríguez, madre de una estudiante, afirmó que todo el plantel fue afectado: “Aproximadamente 400 o hasta más, porque fue toda la escuela. Los tenía hasta por grado y grupo, y todo registrado tal cual. Entonces, hasta su nombre subía a las redes sociales”.

Otra madre de familia, Raquel Díaz, expresó preocupación por la posible difusión y comercialización del material digital: “No sabemos esto hasta dónde haya caminado y nuestras hijas están en peligro; ellos es lo que no entienden”.

La iniciativa busca dar respuesta a este tipo de casos y sentar precedentes legales sobre la manipulación sexual de imágenes mediante inteligencia artificial, un fenómeno en expansión en distintos países.

El documento fue turnado a comisiones para su análisis y discusión, donde se evaluará su viabilidad jurídica y posibles modificaciones antes de avanzar en el proceso legislativo.