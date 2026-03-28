$!Detienen a mujer con más de mil dosis de metanfetamina en La Paz, Baja California Sur

La acción fue realizada por personal de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto, en seguimiento a reportes ciudadanos que señalaban actividades presuntamente vinculadas con el comercio de narcóticos.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur informó la detención de una mujer en la ciudad de La Paz, como resultado de labores de investigación derivadas de denuncias anónimas relacionadas con la posible venta de drogas.

De acuerdo con la autoridad, la detención se llevó a cabo la tarde del jueves 26 de marzo, sobre la calle Península Sur, en la colonia del mismo nombre, donde los agentes ubicaron a la persona señalada.

En el sitio fue detenida Jayra “N”, de 33 años de edad. Durante la intervención, los elementos le aseguraron una bolsa y dos envoltorios que contenían sustancia con características de metanfetamina.

ASEGURAN MÁS DE MIL DOSIS DE METANFETAMINA

Según el reporte oficial, la droga tenía un peso aproximado de 45 gramos, cantidad que equivaldría a mil 125 dosis. Además del narcótico, los agentes localizaron diversos objetos presuntamente relacionados con la actividad ilícita.

Entre lo asegurado se encontraba una báscula, una pipa y dinero en efectivo, los cuales fueron integrados como indicios dentro de la investigación correspondiente.

DETENIDA FUE PUESTA A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Tras la detención, la mujer y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la agente del Ministerio Público del fuero común en turno, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Comercio de Narcóticos.

La autoridad ministerial inició la carpeta de investigación para determinar la situación jurídica de la detenida, conforme a lo establecido en la legislación vigente.