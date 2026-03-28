Detienen a mujer con más de mil dosis de metanfetamina en La Paz, Baja California Sur

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México
/ 28 marzo 2026
    Detienen a mujer con más de mil dosis de metanfetamina en La Paz, Baja California Sur
    Autoridades de Baja California Sur detuvieron a una mujer en La Paz con metanfetamina equivalente a más de mil dosis Fiscalía de Baja California

Una mujer fue detenida en La Paz tras asegurarle metanfetamina, dinero en efectivo y objetos presuntamente vinculados al narcomenudeo

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur informó la detención de una mujer en la ciudad de La Paz, como resultado de labores de investigación derivadas de denuncias anónimas relacionadas con la posible venta de drogas.

La acción fue realizada por personal de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto, en seguimiento a reportes ciudadanos que señalaban actividades presuntamente vinculadas con el comercio de narcóticos.

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$!Detienen a mujer con más de mil dosis de metanfetamina en La Paz, Baja California Sur

DETENCIÓN OCURRIÓ DURANTE OPERATIVO

De acuerdo con la autoridad, la detención se llevó a cabo la tarde del jueves 26 de marzo, sobre la calle Península Sur, en la colonia del mismo nombre, donde los agentes ubicaron a la persona señalada.

En el sitio fue detenida Jayra “N”, de 33 años de edad. Durante la intervención, los elementos le aseguraron una bolsa y dos envoltorios que contenían sustancia con características de metanfetamina.

ASEGURAN MÁS DE MIL DOSIS DE METANFETAMINA

Según el reporte oficial, la droga tenía un peso aproximado de 45 gramos, cantidad que equivaldría a mil 125 dosis. Además del narcótico, los agentes localizaron diversos objetos presuntamente relacionados con la actividad ilícita.

Entre lo asegurado se encontraba una báscula, una pipa y dinero en efectivo, los cuales fueron integrados como indicios dentro de la investigación correspondiente.

DETENIDA FUE PUESTA A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Tras la detención, la mujer y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la agente del Ministerio Público del fuero común en turno, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Comercio de Narcóticos.

La autoridad ministerial inició la carpeta de investigación para determinar la situación jurídica de la detenida, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

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La droga asegurada fue trasladada bajo la cadena de custodia correspondiente a los laboratorios de la Dirección de Servicios Periciales, donde se realizará el análisis químico y el dictamen oficial que confirmará la composición de la sustancia.

Estas acciones forman parte de los procedimientos establecidos para la integración de la investigación, con el fin de aportar elementos técnicos a la autoridad ministerial encargada del caso.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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