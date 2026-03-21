EU acusa a red internacional por tráfico de armas destinadas al CJNG; cuatro hombres fueron imputados

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Internacional
/ 21 marzo 2026
    EU acusa a red internacional por tráfico de armas destinadas al CJNG; cuatro hombres fueron imputados
    Cuatro hombres fueron imputados en EE. UU. por presunto tráfico de armas de guerra destinadas al Cártel Jalisco Nueva Generación GEMINI AI

Autoridades de Estados Unidos acusaron a cuatro extranjeros de intentar vender rifles, lanzacohetes y equipo militar al CJNG desde 2022

El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a cuatro hombres originarios de Bulgaria, Kenia, Uganda y Tanzania por su presunta participación en una red internacional dedicada al tráfico de armas de guerra con la intención de venderlas al Cártel Jalisco Nueva Generación desde el año 2022.

De acuerdo con la imputación divulgada por autoridades estadounidenses, los acusados habrían ofrecido armamento que incluía rifles de asalto, lanzacohetes y dispositivos de visión nocturna. Aunque el gobierno de Estados Unidos destacó el desmantelamiento de esta red, el impacto en las capacidades del grupo criminal podría ser limitado, debido a que los cárteles que operan en México obtienen la mayoría de sus armas en territorio estadounidense.

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CON FOLLETOS COMO CATÁLOGOS, DETENIDOS OFRECÍAN ARMAS EN REUNIONES CON EL CJNG

Según el documento judicial, el ciudadano búlgaro Peter Dimitrov Mirchev sostuvo diversas reuniones con presuntos integrantes del CJNG, a quienes presentó folletos con el inventario de armas que podía suministrar desde Bulgaria. Entre el equipo ofrecido figuraban rifles tipo AK-47, drones e incluso un tanque de guerra.

La imputación señala que Mirchev acordó enviar un cargamento inicial de rifles AK-47 como prueba. Para concretar el traslado, el traficante habría obtenido un Certificado de Usuario Final (UEC, por sus siglas en inglés) de Tanzania por un monto aproximado de 30 mil dólares. El documento habría sido gestionado por Subiro Osmund Mwapinga, quien formaba parte de una red integrada también por el keniano Elisha Odhiambo Asumo, señalado como contacto original, y Michael Katungi Mpeirwe, funcionario ugandés.

ARCENAL ESTARÍA VALORADO EN 58 MILLONES DE DÓLARES

Tras la planeación del envío de los rifles, sin que se haya confirmado si el cargamento llegó a México, la red presuntamente conspiró para incursionar en el tráfico de cocaína en África Oriental. El acta de imputación indica que los involucrados buscaron vender un arsenal completo al CJNG por un monto cercano a 58 millones de dólares.

Las autoridades estadounidenses detallaron que tres de los cuatro implicados fueron detenidos en distintos países durante el año pasado, en el marco de las investigaciones sobre esta red internacional.

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CAPTURA Y EXTRADICIÓN

Mirchev fue capturado en España y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta tres cargos graves. La acusación se enmarca en la clasificación del CJNG como organización terrorista extranjera, medida adoptada por el gobierno del entonces presidente Donald Trump.

Las autoridades estadounidenses informaron que el caso continúa en proceso judicial y que la investigación busca determinar el alcance de la red y la posible implicación de otros participantes.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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