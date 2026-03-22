Asegura Marina toneladas de cocaína en submarinos, buques

La Marina ha intensificado sus operaciones en el Pacífico, donde en lo que va de 2026 ha asegurado cerca de 10 toneladas de cocaína transportadas en semisumergibles, lanchas rápidas y buques pesqueros, reflejando la diversificación de métodos del narcotráfico.

Entre los casos más relevantes destaca la intercepción, el 19 de febrero, de un semisumergible -conocido como “narcosubmarino”- que transportaba más de 3 toneladas de cocaína frente a costas de Colima.

A este aseguramiento se suma el decomiso de más de 4.7 toneladas en un buque pesquero interceptado días antes en aguas internacionales, así como la localización de cargamentos flotantes en rutas de alta mar frente a Guerrero.

Las autoridades navales han detectado que las organizaciones criminales combinan embarcaciones furtivas con plataformas aparentemente legales, además de emplear paquetes con GPS arrojados al mar para su posterior recolección. Estos golpes se insertan en una tendencia creciente.

Tan solo en 2025, la Marina aseguró alrededor de 40 toneladas de cocaína en el Pacífico, consolidando esta región como el principal corredor marítimo hacia Estados Unidos.

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El aumento de decomisos ocurre tras los ataques de Estados Unidos contra narcolanchas en la región, lo que llevó a México a reforzar su estrategia de intercepción temprana en altamar, con el objetivo de frenar el flujo de droga antes de su llegada a territorio nacional.