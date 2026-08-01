Detienen a mujer por presunto homicidio de su esposo tras una discusión en Ciudad Victoria

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    Detienen a mujer por presunto homicidio de su esposo tras una discusión en Ciudad Victoria
    Aunque los hechos ocurrieron el viernes, el caso trascendió públicamente hasta la mañana de este sábado. FOTO: REDES SOCIALES

Una mujer fue detenida en Ciudad Victoria tras la muerte de su esposo. La Fiscalía de Tamaulipas investiga el caso como un presunto homicidio.

La detenida, identificada como Ixil Victoria “N”, fue asegurada por elementos de la Unidad General de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, luego de que las primeras indagatorias apuntaran a que el hombre habría fallecido por estrangulamiento.

De acuerdo con la investigación, la mañana del viernes 31 de julio, alrededor de las 6:30 horas, la mujer realizó una llamada al número de emergencias para solicitar auxilio.

Elementos de la Guardia Estatal acudieron al domicilio, ubicado en el número 22 del conjunto habitacional, y solicitaron el apoyo de paramédicos. Sin embargo, al llegar al lugar, los servicios de emergencia confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

El fallecido fue identificado como Eloy Cuauhtémoc Salinas, de 57 años, quien se desempeñaba como médico dentista y profesor de la Escuela Normal de Educadoras de Ciudad Victoria.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-sexto-entre-los-estados-con-mas-casos-de-violencia-familiar-JA22555792

Posteriormente, agentes de la Fiscalía estatal realizaron las diligencias correspondientes y detuvieron a la esposa de la víctima, al considerar que existían indicios de su presunta participación en el homicidio.

Aunque los hechos ocurrieron el viernes, el caso trascendió públicamente hasta la mañana de este sábado a través de redes sociales, ya que las autoridades no habían emitido información oficial sobre el incidente.

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