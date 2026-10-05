$!Detienen a nueve personas por robo al autotransporte federal en San Luis Potosí

Nueve personas fueron detenidas durante la ejecución de dos órdenes de cateo en inmuebles relacionados con el robo al autotransporte federal en San Luis Potosí, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Los operativos fueron realizados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Guardia Nacional y la Guardia Civil Estatal. A través de sus redes sociales, García Harfuch informó que durante las diligencias fueron asegurados inhibidores de señal, antenas, armas de fuego, cartuchos, cargadores, montacargas, vehículos, autopartes y mercancía presuntamente robada.

García Harfuch escribió el siguiente mensaje en sus redes sociales: “En San Luis Potosí, como resultado de trabajos de investigación, personal de @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal @SSPCMexico, @GN_MEXICO_ y la Guardia Civil Estatal, ejecutó una orden de cateo en un inmueble relacionado con el robo al autotransporte federal. Se aseguraron 30 inhibidores de señal, 359 antenas inhibidoras, un arma larga, cartuchos, cargadores, seis montacargas, 110 autopartes, 10 vehículos y 297 tarimas con mercancía.” “Este resultado representa un avance importante en el combate al robo a transportistas y contribuye a hacer de la carretera 57 una vía más segura para quienes trabajan y transitan por ella. Agradecemos al gobernador @RGC_Mx y a las autoridades de San Luis Potosí por su colaboración. Seguiremos trabajando de manera coordinada para proteger a los transportistas y fortalecer la seguridad en las carreteras del país.” CATEOS PERMITIERON IDENTIFICAR INMUEBLES UTILIZADOS PARA RESGUARDAR MERCANCÍA De acuerdo con la SSPC, las investigaciones incluyeron análisis de gabinete, procesamiento de denuncias y despliegues de inteligencia operativa en el municipio de San Luis Potosí. Las autoridades señalaron que estos trabajos permitieron identificar patrones de operación, rutas de traslado e inmuebles presuntamente utilizados para el resguardo de mercancía robada. Con la información obtenida, un juez de Control otorgó las órdenes de cateo para intervenir los inmuebles. Durante las diligencias fueron detenidas nueve personas, entre ellas Juan José “N”, identificado por las autoridades como líder de una célula delictiva con presencia en la región.

ASEGURAN EN INMUEBLE DE SAN LUIS, ARMAS, INHIBIDORES Y VEHÍCULOS En uno de los inmuebles fueron aseguradas siete armas de fuego cortas y largas, 19 cargadores y 488 cartuchos. También se localizaron más de mil 500 antenas para inhibidores de señal, 72 inhibidores de señal portátiles, dos tractocamiones, un camión tipo chasis, dos cajas secas y cinco montacargas. Además, las autoridades aseguraron fuentes de energía, baterías para vehículos, dispositivos electrónicos y diversa documentación. En un segundo inmueble ubicado en la misma zona fueron localizados un arma larga, tres cargadores, 14 cartuchos, 30 inhibidores de señal portátiles y 359 antenas para inhibidores. En ese sitio también fueron asegurados seis montacargas, 10 vehículos, más de 100 autopartes, tres dispositivos electrónicos y 297 tarimas con mercancía robada.

DETENIDOS QUEDAN A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO La SSPC informó que las nueve personas detenidas fueron informadas de sus derechos y quedaron, junto con los objetos asegurados, a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. La autoridad ministerial continuará con la integración de la carpeta de investigación y determinará la situación jurídica de los detenidos. García Harfuch señaló que el operativo representa un avance en las acciones contra el robo al autotransporte y destacó la coordinación con las autoridades de San Luis Potosí. El secretario también indicó que las instituciones continuarán trabajando para proteger a los transportistas y fortalecer la seguridad en las carreteras del país, particularmente en la carretera 57.