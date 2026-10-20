¡¿Es real?! Reporta prensa en EU que Jay-Z sería el elegido para el Show de Medio Tiempo del Super Bowl
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El rapero y fundador de Roc Nation podría subir al escenario del SoFi Stadium, en Inglewood, California, luego de las especulaciones sobre Miley Cyrus y Justin Bieber como posibles protagonistas del espectáculo
Desde 2019, Roc Nation, la empresa de Jay-Z, firmó un acuerdo para hacerse responsable de los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl. A siete años de ese convenio, el rapero sería el elegido para convertirse en la estrella musical del evento, según Puck News.
“Tras semanas de incertidumbre, Jay-Z —quien tiene la última palabra sobre quién actúa en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl— ha elegido finalmente al artista que subirá al escenario en Los Ángeles el próximo mes de febrero: él mismo”, dio a conocer el medio en su sitio web.
De acuerdo con el medio de noticias, Justin Bieber y Miley Cyrus eran los otros artistas considerados y cuyos nombres sonaban en redes sociales. Sin embargo, la mejor elección para la NFL y Roc Nation sería el propio Jay-Z, debido también al contrato de cinco millones de dólares anuales que habrían renovado en 2024.
Jay-Z has picked Jay-Z to be the halftime performance at the 2027 Super Bowl.(Source: https://t.co/jvJVnBb0R7) https://t.co/AiyO4Xv1pP— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 20, 2026
¿QUÉ PASÓ CON JAY-Z?
El esposo, socio y productor de Beyoncé es una de las figuras más respetadas de la música en inglés, particularmente del rap.
Jay-Z tiene en su haber 25 premios Grammy y comparte con su esposa, Beyoncé, el récord de ser el artista con más nominaciones en la historia de dicha ceremonia, con 88 cada uno.
@nfl ❤️👏 #AppleMusicHalftime #badbunny #superbowl #nfl @Bad Bunny ♬ original sound - NFL
Además, el originario de Nueva York ha impulsado las carreras de Rihanna, Alicia Keys y Ne-Yo, entre otros artistas, además de la de la madre de sus hijos.
Canciones como ‘Dirt Off Your Shoulder’, ‘Big Pimpin’’, ‘Empire State of Mind’ y ‘Drunk in Love’ figuran entre las producciones musicales más populares del rapero.
Bad Bunny fue el encargado del Show de Medio Tiempo en 2026, algo que se convirtió en la ola de polémica por sus posturas sociales y las decisiones políticas.
Hasta las primeras horas del martes 20 de octubre ni la NFL, Roc Nation o Jay Z no se ha había confirmado o negado la noticia.