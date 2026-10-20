¡¿Es real?! Reporta prensa en EU que Jay-Z sería el elegido para el Show de Medio Tiempo del Super Bowl

Desde 2019, Roc Nation, la empresa de Jay-Z, firmó un acuerdo para hacerse responsable de los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl. A siete años de ese convenio, el rapero sería el elegido para convertirse en la estrella musical del evento, según Puck News.

“Tras semanas de incertidumbre, Jay-Z —quien tiene la última palabra sobre quién actúa en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl— ha elegido finalmente al artista que subirá al escenario en Los Ángeles el próximo mes de febrero: él mismo”, dio a conocer el medio en su sitio web.

De acuerdo con el medio de noticias, Justin Bieber y Miley Cyrus eran los otros artistas considerados y cuyos nombres sonaban en redes sociales. Sin embargo, la mejor elección para la NFL y Roc Nation sería el propio Jay-Z, debido también al contrato de cinco millones de dólares anuales que habrían renovado en 2024.