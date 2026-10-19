Es más fácil asesinar a periodistas en provincia que en CDMX

La historia detrás del libro de Glockner es truculena a morir y fue necesario examinar miles de documentos legales y periodísticos que integraron la averiguación, que no tuvo ni tiene ni tendrá, a nadie en la cárcel, pagando por ese asesinato. Bueno, tres chivos expiatorias se tomaron una tacita de café en los reclusorios, pero hoy viven en libertad para contarlo.

Saludé a su hermano, Benito, quien fue acompañado junto a Glockner, desde primera fila, por Carmen Junco -hermana de Alejandro padre, mandamás del Grupo Reforma- quien fuera directora de tres museos que operan en Monterrey como parte del gobierno estatal, y cuya certificación en la Norma internacional ISO 9000 me tocó realizar en la faceta de mis negocios como certificador en esa herramienta de calidad, en el año 2015.

Su hijo mayor es director del Fondo de Cultura Económica y se hizo famoso -no por los libros que ha escrito- sino por su famosa frase de “se las metimos doblada, compañero”, que pronunció durante otra feria del libro, la de Guadalajara, el 28 de noviembre de 2018.

Conocí al padre de ambos durante mis años en el Grupo Alfa, donde Paco Ignacio I desarrollo interesantes proyectos de comunicación inteligente.

El presentador fue su “carnalito” Benito Tibo, hermano del tristemente célebre Paco Ignacio que fue absorbido por la gravedad de ese planetoide nocivo que se sigue llamando Andrés Manuel López Obrador.

Nueve años le llevó a Fritz Glockner escribir el libro que presentó en la FILM en uno de los eventos estelares, que contó con una audiencia hasta las banderas.

El autor intelectual del asesinato del periodista Manuel Buendía fue José Antonio Zorrilla Pérez, quien en 1984 se desempeñaba como director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Quienes revelaron y confirmaron su participación en la ”Operación Noticia” (el plan para asesinar a Buendía) fueron sus propios subordinados y cómplices detenidos:

- Juan Rafael Moro Ávila Camacho: Agente de la DFS y uno de los principales ejecutores de la operación. Tras ser detenido en 1989 junto con otros agentes de la corporación, confesó cómo Zorrilla ordenó el crimen y organizó el despliegue para llevarlo a cabo.

- José Luis Ochoa Alonso (alias “El Chocorrol”): Identificado por Moro Ávila como el autor material que le disparó por la espalda a Buendía por órdenes directas de Zorrilla.

- Agentes y excomandantes de la DFS: Tras la caída de Zorrilla y la reapertura del caso impulsada durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, varios exempleados y mandos policiacos expusieron los vínculos entre Zorrilla, el Cártel de Guadalajara y el operativo ideado para silenciar las investigaciones periodísticas de Buendía.

Glockner sostiene en su libro que detrás de Zorrilla estuvo la CIA, debido a que Buendía fue absorbido de alguna manera por el sistema político mexicano, en aquellos años, en manos del PRI.

Un día, Buendía como director del diario La Prensa -de corte abiertamente gubernamental- citó al caricaturista Rius y le pidió que fuera Recursos Humanos a que le pagaran su liquidación.

Esto ocurrió en la primera mitad de la década de 1960, cuando Buendía se desempeñaba como director de dicho diario.

Es una de las anécdotas más conocidas y comentadas de la historia del periodismo y la caricatura en México. Glockner la recrea en su libro:

- Conflicto político y religioso: Eduardo del Río (Rius) publicaba sus caricaturas e historietas en La Prensa, pero sus posturas de izquierda, su crítica a la Iglesia católica y sus simpatías por la revolución cubana chocaban abiertamente con la línea editorial del diario y con el propio Buendía.

- Despido: Según el relato que el propio Rius compartió en sus memorias y entrevistas, Buendía lo citó en su oficina y lo despidió. La anécdota popular menciona que Buendía tenía una pistola encima de su escritorio durante la conversación (un hábito recurrente en el periodista desde sus tiempos de reportero de nota roja), lo que le dio a la escena un tono intimidante y dramático.

A raíz de su salida de La Prensa, Rius creó publicaciones independientes clave para la caricatura política en México, como las revistas Los Supermachos y Los Agachados.

Le pregunté a Glockner si la prensa de aquellos años corría el mismo peligro que ahora y respondió:

”Hoy, los riesgos para los periodistas son mucho mayores”.

Al respecto, una investigación de Grupo DETONAal respecto, arroja los siguientes resultados durante los seis años de gobierno de AMLO:

- Artículo 19 (Organización especializada en libertad de expresión), documentó 47 periodistas asesinados con un vínculo probable o confirmado en relación con su labor comunicativa.

- La Universidad de California en Berkeley (Investigación Humanitaria), registró 78 periodistas asesinados durante el mismo periodo, al incluir un espectro más amplio de comunicadores, colaboradores de medios comunitarios y comunicadores independientes en regiones de alto riesgo.

- Las cifras de consultoras de riesgo e informes de seguimiento en México (como TResearch) contabilizaron entre 44 y 47 homicidios directos contra profesionales de la prensa.

- El año 2022 fue el más letal registrado dentro del sexenio para los comunicadores en el País.