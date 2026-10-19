¡Lista la Serie Mundial!: Rays vencen a Guardians y se enfrentarán a Brewers

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    ¡Lista la Serie Mundial!: Rays vencen a Guardians y se enfrentarán a Brewers
    Los Rays de Tampa Bay celebran su clasificación a la Serie Mundial 2026 tras vencer 7-3 a los Guardians de Cleveland en el sexto partido de la eliminatoria. FOTO: AP

Con cuadrangulares de Junior Caminero y Yandy Díaz, los Rays superaron a Cleveland y conquistaron el campeonato de la Liga Americana

Los Rays de Tampa Bay consiguieron su boleto a la Serie Mundial 2026 después de vencer 7-3 a los Guardians de Cleveland en el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, resultado con el que cerraron la eliminatoria 4-2 y evitaron un séptimo encuentro.

Ante su afición, Tampa Bay aprovechó sus oportunidades ofensivas para asegurar el campeonato del joven circuito y ahora se medirá con los Brewers de Milwaukee, representantes de la Liga Nacional, en busca de su primer título de Grandes Ligas.

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Los Rays comenzaron a construir la victoria en la segunda entrada, cuando Richie Palacios conectó un doblete que permitió colocar el 2-0 en la pizarra. En el siguiente episodio, Jonny DeLuca produjo otra carrera con un elevado de sacrificio para ampliar la diferencia a 3-0.

Cleveland intentó mantenerse en la pelea y descontó en la sexta entrada mediante un sencillo productor de Nathaniel Lowe. Sin embargo, Tampa Bay respondió de inmediato con un cuadrangular de Junior Caminero por el jardín izquierdo, que devolvió el control a los locales y colocó el marcador 5-1.

Los Guardians no dejaron de buscar la remontada y aprovecharon la octava entrada para sumar dos carreras. Patrick Bailey recibió una base por bolas y Ángel Martínez fue golpeado por un lanzamiento, situaciones que permitieron a Cleveland acercarse en la pizarra.

La respuesta de los Rays llegó en ese mismo episodio, cuando Yandy Díaz conectó un cuadrangular de dos carreras para establecer el 7-3 definitivo y asegurar el triunfo que los convirtió en campeones de la Liga Americana.

El mexicano Jonathan Aranda también formó parte del encuentro, aunque no logró conectar imparables en sus cuatro turnos al bate.

Con esta victoria, Tampa Bay disputará su tercera Serie Mundial, después de sus apariciones en 2008 y 2020, ambas sin conseguir el campeonato. Ahora tendrá enfrente a los Brewers de Milwaukee, que eliminaron a los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El Clásico de Otoño comenzará este viernes 23 de octubre en Milwaukee. Los Rays buscarán completar su camino con el primer título de su historia, mientras que los Brewers intentarán conquistar por primera vez la corona de las Grandes Ligas.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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