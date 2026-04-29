Detienen a otros cuatro por narcobloqueos de la Carretera a Reynosa, en NL

Otras cuatro personas que son señaladas por su presunta participación en los narcobloqueos del lunes en la carretera a Reynosa fueron detenidas por elementos de Fuerza Civil en General Bravo, Nuevo León. Las detenciones se suman a las otras seis ejecutadas ayer martes, por lo que hasta ahora serían 10 los detenidos por estos eventos que se desataron tras la detención en el vecino estado de Tamaulipas de un objetivo prioritario.

La detención se realizó en la colonia Parque Bicentenario, donde fueron localizados: Adán “N”, de 24 años; Hazar “N”, de 25 años; Alexis “N”, de 28 años y Linda “N”, de 22 años.

En el operativo a los sospechosos se les aseguraron armas, cargadores y cartuchos hábiles, dosis de droga, equipos de radiocomunicación y diverso equipo presuntamente utilizado para actividades ilícitas.

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