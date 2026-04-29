Detienen a otros cuatro por narcobloqueos de la Carretera a Reynosa, en NL

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México
/ 29 abril 2026
    Detienen a otros cuatro por narcobloqueos de la Carretera a Reynosa, en NL
    Autoridades detienen a presuntos responsables de narcobloqueos Foto: cortesía
    Detienen a otros cuatro por narcobloqueos de la Carretera a Reynosa, en NL

La captura de estos cuatro se suma a las otras seis detenciones realizadas ayer martes

Otras cuatro personas que son señaladas por su presunta participación en los narcobloqueos del lunes en la carretera a Reynosa fueron detenidas por elementos de Fuerza Civil en General Bravo, Nuevo León. Las detenciones se suman a las otras seis ejecutadas ayer martes, por lo que hasta ahora serían 10 los detenidos por estos eventos que se desataron tras la detención en el vecino estado de Tamaulipas de un objetivo prioritario.

La detención se realizó en la colonia Parque Bicentenario, donde fueron localizados: Adán “N”, de 24 años; Hazar “N”, de 25 años; Alexis “N”, de 28 años y Linda “N”, de 22 años.

En el operativo a los sospechosos se les aseguraron armas, cargadores y cartuchos hábiles, dosis de droga, equipos de radiocomunicación y diverso equipo presuntamente utilizado para actividades ilícitas.

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Los ahora detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), donde continuarán las investigaciones correspondientes.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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