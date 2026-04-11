Detienen a presunta narcomenudista cuando fumaba cigarro de “mota”en la vía pública, en NL
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La joven de 21 años fue identificado como Lashmy Alejandra O, quien fue detenida en calles de la colonia Rubén Jaramillo
Monterrey, Nuevo León.- Una joven que presuntamente estaba fumando en plena vía pública un cigarro de marihuana fue detenida en posesión de 20 dosis de la mencionada hierba y un arma de fuego, en Monterrey.
Los sucesos se registraron en la colonia Rubén Jaramillo en el cruce de Privada Edison y Santos Degollado cuando uniformados municipales realizaban un recorrido de vigilancia en el sector.
La detenida fue identificada como Lashmy Alejandra O, de 21 años, quien estaba recargada en un poste fumando el mencionado cigarro.
Cuando los uniformados se aproximaron, se percataron que el humo tenía un fuerte olor a la sustancia prohibida, por lo que procedieron a realizar una revisión a la joven que portaba una bolsa en cuyo interior traía 20 envoltorios de plástico con una hierba verde similar a la marihuana, así como un arma tipo escuadra.
La joven fue detenida y trasladada a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.