Detienen a presunta narcomenudista cuando fumaba cigarro de “mota”en la vía pública, en NL

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 11 abril 2026
    Detienen a presunta narcomenudista cuando fumaba cigarro de “mota”en la vía pública, en NL

La joven de 21 años fue identificado como Lashmy Alejandra O, quien fue detenida en calles de la colonia Rubén Jaramillo

Monterrey, Nuevo León.- Una joven que presuntamente estaba fumando en plena vía pública un cigarro de marihuana fue detenida en posesión de 20 dosis de la mencionada hierba y un arma de fuego, en Monterrey.

Los sucesos se registraron en la colonia Rubén Jaramillo en el cruce de Privada Edison y Santos Degollado cuando uniformados municipales realizaban un recorrido de vigilancia en el sector.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/nuevo-leon-buscaban-a-menor-desaparecida-y-estaba-secuestrada-por-un-hombre-de-la-tercera-edad-HD19926616
$!Detienen a presunta narcomenudista cuando fumaba cigarro de “mota”en la vía pública, en NL

La detenida fue identificada como Lashmy Alejandra O, de 21 años, quien estaba recargada en un poste fumando el mencionado cigarro.

Cuando los uniformados se aproximaron, se percataron que el humo tenía un fuerte olor a la sustancia prohibida, por lo que procedieron a realizar una revisión a la joven que portaba una bolsa en cuyo interior traía 20 envoltorios de plástico con una hierba verde similar a la marihuana, así como un arma tipo escuadra.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-tres-jovenes-por-agresion-a-unos-policias-y-danos-a-una-patrulla-en-nl-CD19924879
$!Detienen a presunta narcomenudista cuando fumaba cigarro de “mota”en la vía pública, en NL

La joven fue detenida y trasladada a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Drogas
Mujeres
Narcomenudeo

Localizaciones


Monterrey
Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
A nivel nacional, revela reporte de Banorte, el precio de la vivienda se mantiene en aumento.

La vivienda no es para todos: en Saltillo solo al 8.8% le alcanza para comprar una en 2026
La Mandataria adelantó que sostendrá una reunión en los próximos días, una vez que existan acuerdos con productores y comercializadores.

Sheinbaum admite alzas y promete ‘saltar’ intermediarios con el PACIC
Desde el Congreso Local, buscan garantizar que servicios estéticos cumplan con normas de seguridad e higiene.

Crecen establecimientos de cosmetología sin supervisión adecuada en Coahuila
La obra forma parte del programa “Con Obra Tras Obra Ramos se Transforma”.

Avanza modernización de Camino del Real en Ramos Arizpe; mejorará movilidad y seguridad
El superávit de la balanza turística cedió 8.3 por ciento en febrero y ligó su tercera caída a tasa anual para colocarse en 2 mil 213 millones de dólares.

Tienen ingresos turísticos en México un leve avance de 0.4% en febrero
La cúrcuma, por su gran poder antiinflamatorio, es un potente aliado para combatir la astenia.

Astenia primaveral: cómo la cúrcuma ayuda a combatir el cansancio de temporada
Desde el 9 de enero, el registro de usuarios de telefonía móvil será obligatorio en todo México. Para quienes ya cuentan con una línea activa, el plazo máximo para cumplir con este requisito será el 30 de junio de 2026.

Fecha límite para vincular celular a la CURP: ¿qué pasa si no lo hago y quiénes están exentos?
Stefano Gabbana renuncia a la presidencia de Dolce &amp; Gabbana.

Stefano Gabbana dice adiós a Dolce & Gabbana: ¿la renuncia fue por problemas de dinero?