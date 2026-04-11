$!Detienen a presunta narcomenudista cuando fumaba cigarro de “mota”en la vía pública, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Una joven que presuntamente estaba fumando en plena vía pública un cigarro de marihuana fue detenida en posesión de 20 dosis de la mencionada hierba y un arma de fuego, en Monterrey.

Los sucesos se registraron en la colonia Rubén Jaramillo en el cruce de Privada Edison y Santos Degollado cuando uniformados municipales realizaban un recorrido de vigilancia en el sector.