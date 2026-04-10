Detienen a tres jóvenes por agresión a unos policías y daños a una patrulla, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Oficiales del municipio de Guadalupe lograron la detención de tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, tras haber agredido a varios oficiales de esa corporación y dañado una patrulla, en Nuevo León.

Los sucesos se registraron en la colonia Guadalupe Chávez, en el cruce de la calle Camino Real y Pedro Cuarto, al momento que los uniformados realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando visualizaron a un hombre quien al notar la presencia policiaca, intentó huir del lugar.

Los uniformados le dieron alcance y en ese momento arribó un grupo de unas 15 personas que comenzaron a agredir verbalmente a los uniformados y posteriormente les lanzaron piedras.