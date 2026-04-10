Detienen a tres jóvenes por agresión a unos policías y daños a una patrulla, en NL
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Los hechos se registraron en la colonia Guadalupe Chávez en el ayuntamiento de Guadalupe
Monterrey, Nuevo León.- Oficiales del municipio de Guadalupe lograron la detención de tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, tras haber agredido a varios oficiales de esa corporación y dañado una patrulla, en Nuevo León.
Los sucesos se registraron en la colonia Guadalupe Chávez, en el cruce de la calle Camino Real y Pedro Cuarto, al momento que los uniformados realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando visualizaron a un hombre quien al notar la presencia policiaca, intentó huir del lugar.
Los uniformados le dieron alcance y en ese momento arribó un grupo de unas 15 personas que comenzaron a agredir verbalmente a los uniformados y posteriormente les lanzaron piedras.
DETIENEN A JOVEN DE 19 AÑOS, JUNTO CON DOS MENORES DE EDAD
Derivado de la agresión, una unidad policiaca resultó con daños materiales mientras que los elementos no resultaron con lesiones de gravedad.
Los policías agredidos solicitaron apoyo y se montó un operativo en la zona en la cual se detuvo a Ariel Alejandro, de 19 años, así como dos menores de 16 y 17 años.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.