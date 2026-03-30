Detienen a presunta responsable del feminicidio de la maestra ayuuk Reina García

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México
/ 30 marzo 2026
    Detienen a presunta responsable del feminicidio de la maestra ayuuk Reina García
    Detienen a posible responsable del feminicidio de una maestra de origen indígena en Oaxaca Vanguardia

Organizaciones y comunidades de mujeres indígenas publicaron su postura sobre el caso y le exigieron a las autoridades federales justicia

El 30 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó la detención de una mujer, vinculada al feminicidio de la maestra ayuuk Reina García González.

Según el reporte de la FGR, el homicidio se cometió el 25 de marzo un domicilio en San Martín Mexicapan. Se detalló la causa muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo. Sin embargo, tambien se encontraron indicios de estrangulación mecánica manual.

No se compartió la identidad de la presunta responsable del feminicidio, pero la fiscalía indicó que sus iniciales son ADRL. Afirman que ya se han recolectado suficientes evidencias para formalizar el caso en juicio.

FEMINICIDIO DE UNA MAESTRA AYUUK

El Observatorio Estatal de Mujeres Indígenas y Afromexicanas (Mujinaf) destacó que la víctima del feminicidio, Reina Garcia González, era una maestra con formación bilingüe y rural. Daba servicio a la comunidad Mixe. La organización le exigió a las autoridades y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, esclarecer el caso.

Esto es un reflejo de la facilidad con la que se puede privar de la vida a las mujeres, además de demostrar la permanente inseguridad, evidenciando el fracaso con que el Estado enfrenta la violencia de génerocompartieron en su página de Facebook.

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La Asamblea de mujeres indígenas de Oaxaca también compartió su postura sobre el incidente y comunicaron su indignación al gobernador Salomón Jara, por la inseguridad que viven las mujeres en el Estado.

Es preocupante y alarmante que en Oaxaca en estos primeros tres meses del año ya sumen 17 feminicidios, como reportan organizaciones sociales, lo que evidencia la ingobernabilidad del Estado’ redactaron en el comunicado.

Medios de información han destacado que los casos de feminicidios, o de violencia contra mujeres indígenas, no adquieren la misma visibilidad por las noticias y las autoridades que otros incidentes.

De 2015 a 2021 se observan los mayores crecimientos en el feminicidio, en los municipios indígenas fue de 294.1 por ciento (de 373 a 849); posterior a la pandemia, de 2021 a 2024 se registró un descenso en ambos entornos, en los municipios indígenas de 32.1 por ciento (de 134 a 91), mientras en los no indígenas fue de 15 por ciento (de 849 a 722)’ comparte la plataforma del Gobierno de México sobre feminicidio indígena.

Además de mayor proporción, encontró que el delito de feminicidio se ha incrementado más en la población indígena (168 por ciento) frente a la tasa de crecimiento de los municipios no indígenas (93.6 por ciento)’ agregó el informe de la pagína de Gobierno.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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