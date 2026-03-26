Amnistía respalda ley general de feminicidio en el Senado y pide abrir diálogo con sociedad civil

CDMX.- Amnistía Internacional México respaldó la iniciativa en el Senado para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, al considerarla un paso relevante hacia la garantía de verdad, justicia y reparación. La organización sostuvo que la propuesta llega en un contexto de reclamos persistentes por fallas en la atención de los casos, por lo que llamó a que el proceso legislativo incorpore a la sociedad civil para fortalecer el contenido del proyecto.

En su pronunciamiento, Amnistía pidió a las y los legisladores abrir un diálogo con colectivos, familias de víctimas y organizaciones para que la iniciativa responda a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares. La agrupación afirmó que el Estado mantiene una deuda en esta materia, “documentada en informes y acciones legales”, y señaló problemas como falta de debida diligencia, impunidad y barreras para el acceso a la justicia en casos de feminicidio. Amnistía indicó que el proyecto es resultado de años de lucha de familias de víctimas, colectivas y organizaciones, que han visibilizado fallas en investigaciones ministeriales y en procesos de reparación del daño.

Como antecedente, recordó dos casos que acompañó y en los que promovió la presentación de amicus curiae para exponer el actuar de las autoridades: el de Karla Pontigo y el de Alejandra García Andrade. En el caso de Karla Pontigo, señaló que el objetivo fue evidenciar deficiencias en la investigación y la falta de debida diligencia con perspectiva de género; en el de Alejandra García Andrade, refirió que el recurso fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para subrayar violencia estructural e impunidad, además de los riesgos para las familias que buscan justicia. Con información de La Jornada

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