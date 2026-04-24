$!Detienen a presunto agresor de Ana Luisa en Chiapas; Fiscalía va por pena máxima por intento de feminicidio

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó la noche del 23 de abril la detención de Pablo “N”, señalado como presunto responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de Ana Luisa “N”, de 27 años, a quien le fueron amputadas ambas manos durante un ataque ocurrido el pasado 13 de abril en el municipio de Cintalapa de Figueroa. De acuerdo con la autoridad, la captura se logró diez días después de la agresión, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación. En el mismo operativo también fueron detenidas otras dos personas, identificadas como Alan Antonio “N” y Osman Kennes “N”, por su presunta participación en el delito de encubrimiento.

FISCALÍA DE CHIAPAS DETALLA AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN A través de un mensaje difundido en redes sociales, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó sobre el avance del caso desde las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres, en Palenque, Chiapas. El funcionario explicó que “el día 13 de abril del año en curso se dio inicio a la carpeta de investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa por hechos ocurridos en el municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas”, donde fue reportada una mujer con lesiones. Asimismo, detalló que “se iniciaron las indagatorias, se desahogaron las primeras diligencias y también se logró acreditar la responsabilidad de Pablo ‘N’ como ser el agresor que le provocó las lesiones a la hoy víctima”. El fiscal indicó que, tras integrar los datos de prueba, se solicitó la orden de aprehensión correspondiente, además de emitir una ficha de recompensa por 500 mil pesos para obtener información que permitiera localizar al presunto agresor.

CONFIRMA FISCAL DE CHIAPAS LA DETENCIÓN DE PABLO ‘N’ Y DE DOS CÓMPLICES En su mensaje, Llaven Abarca confirmó que “derivado de labores de inteligencia, lograron la ubicación y detención de Pablo ‘N’, así como también de dos cómplices por encubrimiento, de nombres Alan Antonio ‘N’ y Osman Kennes ‘N’, quienes también fueron detenidos en el municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas”. El fiscal añadió que el imputado ya fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente para enfrentar el proceso legal por los delitos que se le imputan.

RECOMPENSA DE 500 MIL PESOS SERÁ ENTREGADA A ANA LUISA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS En relación con la recompensa ofrecida previamente, el titular de la Fiscalía señaló que no hubo personas que aportaran información determinante para la captura, por lo que no será entregada a particulares. “Fue labor de inteligencia, que logró la ubicación y detención del hoy imputado, por lo cual no hay ninguna persona que sea acreedora a esta recompensa”, explicó. Sin embargo, informó que, tras un acuerdo con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, los recursos serán destinados a la víctima: “hemos tomado la decisión que estos quinientos mil pesos que se ofrecían de recompensa por la detención del hoy imputado sean para beneficio de la hoy víctima del delito”. Precisó que el monto será entregado a la familia de Ana Luisa “N” para cubrir gastos médicos y necesidades familiares derivadas de la agresión.

SOLICITARÁN LA PENA MÁXIMA CONTRA PABLO ‘N’ POR EL INTENTO DE FEMINICIDIO CONTRA ANA LUISA La Fiscalía estatal indicó que continuará con las diligencias correspondientes y que solicitará la pena máxima en contra del imputado, como parte de las acciones institucionales para atender casos de violencia contra las mujeres. El caso se mantiene en proceso ante las autoridades judiciales, mientras se desarrollan las etapas legales correspondientes conforme a la legislación vigente.

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