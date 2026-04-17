Ofrecen recompensa de 500 mil pesos por Pablo Ruiz, acusado de amputar manos a su pareja en Cintalapa

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México
/ 17 abril 2026
    Ofrecen recompensa de 500 mil pesos por Pablo Ruiz, acusado de amputar manos a su pareja en Cintalapa
    Autoridades de Chiapas activaron búsqueda de Pablo Ruiz tras ataque en Cintalapa donde le amputó las manos a una mujer identificada como Ana Luisa, quien fue su pareja Fiscalía

Fiscalía ofrece incentivo económico para localizar a Pablo Ruiz Córdova por intento de feminicidio, tras agredir a Ana Luisa en presencia de sus hijos

La Fiscalía General del Estado de Chiapas anunció la emisión de un acuerdo de recompensa por 500 mil pesos a quien proporcione información que permita localizar a Pablo Ruiz Córdova, señalado como presunto responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa en el municipio de Cintalapa.

El anuncio fue realizado el 16 de abril de 2026 como parte de un mecanismo de colaboración ciudadana. La institución informó que los datos proporcionados serán recibidos bajo protocolos de confidencialidad y resguardo de identidad, y que la recompensa será otorgada a quien aporte información veraz y útil conforme a la legislación estatal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-proceso-a-mujer-en-puebla-por-desaparicion-y-feminicidio-de-su-hija-de-8-anos-HC20005442

FISCALÍA ABRE CARPETA DE INVESTIGACIÓN POR INTENTO DE FEMINICIDIO EN CINTALAPA

La Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación derivada de una agresión registrada el 13 de abril de 2026 en la colonia Los Manguitos, en Cintalapa.

De acuerdo con los reportes oficiales, la víctima, identificada como Ana Luisa, de 27 años, resultó con lesiones graves y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada. Actualmente permanece internada en el Hospital General “Dr. Gilberto Gómez Maza”, en Tuxtla Gutiérrez, bajo vigilancia médica y en estado crítico, según información proporcionada por familiares.

Las autoridades señalaron que el presunto agresor huyó del lugar tras el ataque y continúa prófugo, por lo que se mantienen activos operativos de búsqueda.

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TRAS DISCUSIÓN, PABLO RUIZ ATACA A ANA LUISA Y LE CORTA LAS MANOS FRENTE A SUS TRES HIJOS

Según los primeros informes, los hechos ocurrieron luego de una discusión entre la víctima y el presunto agresor. Durante el incidente, Pablo Ruiz Córdova habría utilizado un machete para agredir a la mujer dentro de su vivienda.

El ataque ocurrió en presencia de los tres hijos de la víctima, de 10, 8 y 6 años. Uno de ellos logró solicitar ayuda a un familiar, lo que permitió el traslado inicial de la mujer en mototaxi y posteriormente en ambulancia hacia el hospital.

De acuerdo con las investigaciones, el señalado contaba con antecedentes de denuncias por violencia y una orden de restricción previa.

AUTORIDADES EJECUTAN OPERATIVOS DE BÚSQUEDA PARA DAR CON PABLO RUIZ CÓRDOVA

La Fiscalía informó que se activaron diversas acciones de búsqueda y localización en coordinación con corporaciones de seguridad estatales y municipales. Estas labores incluyen recorridos de vigilancia en zonas cercanas, recopilación de información en campo, seguimiento de posibles rutas de desplazamiento y análisis de datos para ubicar al sospechoso.

Las autoridades indicaron que estas acciones se mantendrán de forma permanente hasta lograr la localización del presunto responsable y su puesta a disposición de la autoridad judicial.

FISCALÍA LANZA LLAMADO A LA CIUDADANÍA PARA LOCALIZAR A AGRESOR DE ANA LUISA

La dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que contribuya a la detención de Pablo Ruiz Córdova, y precisó que las personas pueden aportar datos de manera anónima y con garantía de confidencialidad.

Para ello, se habilitaron líneas telefónicas y canales digitales oficiales, entre ellos los números 961 617 23 00 extensión 17256, 961 154 31 76 y 961 152 22 74, así como las redes sociales institucionales @FGECHIAPAOficial, @FGEChiapas y @fgechiapas.

La Fiscalía precisó que la entrega de la recompensa estará sujeta a la validación de la información proporcionada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sentencian-a-55-anos-a-feminicida-de-evelin-en-metepec-crimen-ocurrio-en-transporte-publico-HF19942036

INVESTIGACIONES CONTINÚAN

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que la investigación se realiza bajo los protocolos aplicables a delitos de violencia contra mujeres, con el objetivo de esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y garantizar el acceso a la justicia.

Asimismo, señaló que las líneas de investigación por intento de feminicidio permanecen abiertas y que se dará seguimiento al caso hasta lograr la detención del presunto responsable.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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