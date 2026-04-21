Caso Karen Mariel: familia exige que se investigue feminicidio tras muerte de estudiante del IPN en CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta una investigación por la muerte de Karen Mariel Juárez Romero, estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quien falleció el 20 de febrero tras permanecer hospitalizada por lesiones derivadas de un incidente ocurrido días antes en la vía pública. El caso ha generado movilizaciones de familiares, amigos y compañeros, quienes demandan que los hechos sean reclasificados como feminicidio y no como un accidente de tránsito. Karen Mariel Juárez Romero era estudiante de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO) del IPN y se encontraba próxima a concluir sus estudios. De acuerdo con sus allegados, tenía previsto participar en su ceremonia de graduación programada para agosto.

MUERTE DE KAREN MARIEL: DE ACCIDENTE VIAL A PRESUNTO FEMINICIDIO De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió el 8 de febrero sobre Circuito Interior, a la altura de calzada Vallejo e Insurgentes Norte, cuando la joven viajaba en un vehículo en compañía de su pareja sentimental. En un inicio, la situación fue informada a la familia como un accidente vial. Sin embargo, posteriormente surgieron nuevas versiones a partir de testimonios médicos. Personal que atendió a la víctima señaló que la joven refirió haber sido expulsada del automóvil en movimiento por la persona con la que viajaba. El conductor, identificado preliminarmente como su pareja, se retiró del lugar tras lo ocurrido y no ha sido localizado hasta el momento. KAREN MARIEL FUE HOSPITALIZADA EN ESTADO CRÍTICO ANTES DE PERDER LA VIDA Tras el incidente, Karen Mariel fue trasladada a un hospital donde permaneció en estado crítico. Como consecuencia de las lesiones, le fueron amputadas ambas piernas. Su estado de salud se reportó como reservado durante varios días, con la expectativa de que pudiera rendir su declaración sobre los hechos. No obstante, su condición se agravó y finalmente falleció el 20 de febrero. Su madre, Claudia Romero Mecalco, declaró a medios: “Ella estuvo 13 días en agonía y murió el 20 de febrero. Este homicidio ocurrió en Circuito (Interior)”.

FAMILIARES DE KAREN MARIEL EXIGEN QUE CASO SE INVESTIGUE COMO FEMINICIDIO; ORGANIZAN MANIFESTACIONES El 20 de abril, familiares, amigos y compañeros de la joven realizaron protestas en distintos puntos de la Ciudad de México, incluyendo bloqueos viales, para exigir avances en la investigación y la detención del presunto responsable. Durante las movilizaciones, la familia manifestó su inconformidad con la clasificación inicial del caso. La madre de la víctima señaló: “Queremos que el homicidio culposo que dice la Fiscalía que fue un accidente se reclasifique como feminicidio, no hay un imputado... queremos justicia para mi hija”. Asimismo, denunciaron presuntas omisiones en la investigación: “No se han realizado peritajes clave. No se han solicitado grabaciones de cámaras que podrían esclarecer lo ocurrido”. También indicaron que, según su versión, autoridades les habrían solicitado aportar pruebas para acreditar la participación del presunto responsable: “Que nosotros acreditemos, que nosotros hagamos su trabajo... que nosotros comprobemos las cámaras”.

INVESTIGACIÓN: SE MANTIENE EN CURSO Como parte de las diligencias, la Policía de Investigación (PDI) realiza el análisis de cámaras de videovigilancia del sistema C5 y de dispositivos privados para reconstruir la ruta del vehículo involucrado y ubicar al conductor. La Fiscalía continúa con la integración de la carpeta de investigación, recabando testimonios y evidencia digital. Hasta el momento no se ha informado sobre la detención del presunto implicado. El caso permanece abierto y bajo seguimiento por parte de las autoridades, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

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