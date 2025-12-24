Detienen a presunto asesino del Coordinador Regional del IMSS-Bienestar en Tlacotepec, por otro homicidio

De acuerdo con la autoridad ministerial, el detenido ya contaba con una orden de aprehensión previa por el delito de homicidio en agravio de una mujer identificada como Esther “N”, en hechos ocurridos en el municipio de Chilpancingo de los Bravo.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero ( FGE ) informó la detención, realizada el martes 23 de diciembre, de un hombre identificado como Francisco “N”, señalado por medios de comunicación, como Proceso y Latinus , como presunto responsable del asesinato del médico Raymundo Cabrera Díaz, quien se desempeñaba como coordinador regional del programa IMSS-Bienestar en Tlacotepec.

OPERATIVO EN CONJUNTO PERMITIÓ LA DETENCIÓN DE FRANCISCO ‘N’, SEÑALADO POR HOMICIDIO

La Fiscalía estatal señaló que la detención se llevó a cabo en coordinación con instituciones federales y estatales de seguridad. En el comunicado oficial se indicó que:

“En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Francisco ‘N’, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio, en agravio de Esther ‘N’, en el municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.”

FRANCISCO ‘N’ HABRÍA ATACADO A ESTHER ‘N’ EN COMPAÑÍA DE UN CÓMPLICE

La dependencia añadió que, según las investigaciones realizadas, el detenido no habría actuado solo. El documento refiere que:

“De acuerdo con los actos de investigación, el imputado, en compañía de otro sujeto, habría privado de la vida a la víctima, hechos que dieron origen a la integración de la carpeta correspondiente y al mandato judicial ejecutado.”

Tras su captura, Francisco “N” fue presentado ante la autoridad judicial para continuar el proceso legal. La FGE detalló que:

“Francisco ‘N’ fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere, a fin de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.”

En el mismo comunicado, la Fiscalía reiteró su política institucional en materia de procuración de justicia:

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero, refrenda su compromiso con la sociedad guerrerense de procurar el acceso a la justicia y el combate a la impunidad.”

INVESTIGACIÓN POR EL ASESINATO DE RAYMUNDO CABRERA

La detención ocurre en paralelo a las investigaciones sobre el asesinato del médico Raymundo Cabrera Díaz, quien fue atacado a balazos el lunes por la mañana cuando caminaba en una calle de Chilpancingo. El médico, de 55 años, era cirujano y se desempeñaba como coordinador regional del IMSS-Bienestar en Tlacotepec.

Más temprano, durante su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre el caso. Al respecto, señaló que el tema forma parte de las indagatorias del Gabinete de Seguridad y afirmó:

“Se está investigando. Es un, o era un delegado regional y se está investigando y por supuesto damos la información.”

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente si la detención de Francisco “N” está directamente relacionada con el homicidio del médico, aunque ambos hechos forman parte de las líneas de investigación abiertas por la Fiscalía estatal.