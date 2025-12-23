Asesinato de delegado regional del IMSS-Bienestar en Guerrero es investigado: Sheinbaum

    Asesinato de delegado regional del IMSS-Bienestar en Guerrero es investigado: Sheinbaum
    La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya se investiga el homicidio de Raymundo Cabrera Díaz, delegado regional del IMSS-Bienestar en Guerrero, asesinado a plena luz del día en Chilpancingo VANGUARDIA

Claudia Sheinbaum abordó durante La Mañanera el asesinato del delegado regional del IMSS-Bienestar en Guerrero

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que se encuentra en curso una investigación por el asesinato del delegado regional del IMSS-Bienestar en el estado de Guerrero. El tema fue abordado durante la conferencia de prensa matutina conocida como La Mañanera, realizada este día en Palacio Nacional, luego de que se le cuestionara sobre si existía información oficial en torno al caso.

Ante el cuestionamiento, la titular del Ejecutivo federal señaló que las autoridades correspondientes ya realizan las indagatorias para esclarecer los hechos.

“Se está investigando. Es un eh o era un delegado regional y se está investigando y por supuesto damos la información”, declaró Sheinbaum durante su intervención.

La presidenta no ofreció mayores detalles sobre las líneas de investigación ni sobre posibles responsables, al señalar que el caso se encuentra en proceso de análisis por parte de las instancias competentes.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum afirma disminución de consumo de fentanilo; crece metanfetaminas, opioides y uso de vapeadores

ATAQUE CONTRA RAYMUNDO CABRERA DÍAZ SE REALIZÓ A PLENA LUZ DEL DÍA

De acuerdo con reportes ministeriales y versiones difundidas por medios de comunicación, el homicidio ocurrió la mañana del lunes, alrededor de las 8:00 horas, en la ciudad de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero.

El funcionario fue identificado como Raymundo Cabrera Díaz, de 55 años de edad, médico cirujano de profesión y coordinador regional del programa IMSS-Bienestar. El ataque se registró cuando caminaba sobre la calle Prolongación Abasolo, ubicada en la colonia Ruffo Figueroa, una zona céntrica de la capital guerrerense.

HOMBRES QUE VIAJABAN EN UNA MOTOCICLETA DISPARARON CONTRA RAYMUNDO CABRERA DÍAZ

Según el reporte, Cabrera Díaz fue interceptado por hombres armados que se desplazaban a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones. Tras el ataque inicial, la víctima intentó resguardarse en una juguería cercana; sin embargo, fue alcanzado por los agresores y perdió la vida en el lugar.

Elementos de seguridad acudieron a la zona tras recibir el reporte del ataque. Durante las diligencias, las autoridades localizaron diversos indicios en el sitio, entre ellos casquillos percutidos calibre 9 milímetros, así como unas sandalias que presuntamente pertenecían a la víctima.

Raymundo Cabrera Díaz contaba con una trayectoria en el sector salud del estado. Previamente se desempeñó como coordinador de Epidemiología en la Jurisdicción Sanitaria 03 Centro de la Secretaría de Salud de Guerrero.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum descarta cobro de impuestos a videojuegos: ‘Ya no se cobrará’; anuncia campañas

TRAYECTORIA DE RAYMUNDO CABRERA DÍAS EN EL SECTOR SALUD

Desde el año 2024, ocupaba el cargo de uno de los cuatro coordinadores médicos regionales del programa IMSS-Bienestar en la entidad, función que implicaba labores de coordinación y supervisión de servicios de salud en diversas regiones del estado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han precisado el móvil del ataque. El caso permanece bajo investigación, mientras las instancias federales y estatales continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

El Gobierno federal indicó que conforme avancen las investigaciones se dará a conocer la información oficial disponible.

