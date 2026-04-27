En Nayarit detienen a ‘El Jardinero’, operador del CJNG y posible sucesor de ‘El Mencho’

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México
/ 27 abril 2026
    En Nayarit detienen a ‘El Jardinero’, operador del CJNG y posible sucesor de ‘El Mencho’
    El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención en Nayarit de Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, identificado jefe de plaza del CJNG. X

García Harfuch destacó que la operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención en Nayarit de Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, identificado jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en ese estado, por quien Estados Unidos ofrecía cinco millones de dólares por información desde 2021.

García Harfuch destacó que la operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina (Semar), a través de sus Fuerzas Especiales, dando como resultado la captura de quien sonaba como uno de los sucesores de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes ‘El Mencho’.

https://vanguardia.com.mx/informacion/que-es-threema-la-app-usada-por-policias-detenidos-en-colima-para-filtrar-informacion-al-cjng-FH20059185

El secretario de Seguridad indicó, en un mensaje para sus redes sociales, que ‘El Jardinero’ cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de Estados Unidos, con fines de extradición; sin embargo, no precisó en que país será procesado.

Por su captura, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares, aproximadamente 86.9 millones de pesos al tipo de cambio de hoy.

García Harfuch externó su reconocimiento a las mujeres y hombres de la Semar destacando su valentía, disciplina y compromiso en esta operación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-8-policias-en-colima-por-presuntos-vinculos-con-el-cjng-IG20045926

¿QUIÉN ES ‘EL JARDINERO’?

Nacido en Huetamo, Michoacán, Audias Flores Silva se desempeñó como jefe de seguridad del abatido líder del CJNG, ‘El Mencho’, en donde después se hizo cargo del estado de Nayarit, como responsable de la producción y trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos.

Según autoridades mexicanas, “El Jardinero” se mueve entre los estados de Jalisco y Nayarit con el manejo de narcolaboratorios para la producción de metanfetaminas; además de Zacatecas, Michoacán y Guerrero, según las averiguaciones de las autoridades estadounidenses: “Silva Flores controla laboratorios clandestinos en la región central de Jalisco y en el sur de Zacatecas, utilizados para producir metanfetamina y otras drogas ilícitas”, se puede leer en un documento de sanciones fechado en junio de 2025.

Mientras que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) advierte que a Flores Silva también se le identifica con los alias de ‘Comandante’, ‘Gabriel Raigosa Plascencia’, ‘El Bravo 2’, ‘Audi’ o ‘Mata Jefes’.

Analistas en seguridad señalan a ‘El Jardinero’ como uno de los encargados del Rancho Izaguirre en Jalisco, así como se le atribuyó ese alias por ser el responsable de enterrar a las víctimas. Así como estar relacionado con otros delitos como extorsión y secuestro, aunado a la producción y distribución de drogas entre México y Centroamérica.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-declara-culpable-erick-valencia-miembro-fundador-del-cjng-en-estados-unidos-IE19840585

En su portal, la agencia estadounidense señala que se le busca por delitos federales como conspiración para distribuir cocaína o heroína para su importación a Estados Unidos.

En 2016 fue detenido en Bahía de Banderas, Nayarit, y encarcelado; sin embargo, recuperó la libertad en 2019.

Tras la muerte de ‘El Mencho’, su nombre resonó como uno de los sucesores al liderato del CJNG junto a Juan Carlos Valencia González, hijastro de Oseguera Cervantes, conocido como el ‘R3’, o el ‘03’, Ricardo Ruíz Velasco, ‘El Doble R’, quien controla la Zona Metropolitana de Guadalajara; y Heraclio Guerrero Martínez, ‘Tío Lako’.

(Con información de El Universal)

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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