$!Detienen a presunto implicado en ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de un hombre presuntamente vinculado con la agresión armada registrada el 28 de enero de 2026 en contra de los diputados de Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, ocurrida en la capital de Sinaloa. A través de sus redes sociales, el funcionario federal dio a conocer que el detenido estaría relacionado con actividades logísticas para una célula del crimen organizado, entre ellas la instalación de cámaras de vigilancia en la ciudad, la adquisición de drones y el control de radios de comunicación utilizados para monitorear la movilidad de las autoridades. TE PUEDE INTERESAR: Rocha Moya y Gabinete de Seguridad instruyen búsqueda de responsables del ataque a diputados de MC

DETENIDO REALIZABA LABORES DE VIGILANCIA PARA EL CRIMEN ORGANIZADO En su cuenta de X, García Harfuch detalló que la detención se llevó a cabo como parte de un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. En su mensaje señaló: “En una acción encabezada por @Defensamx1, @SSPCMexico y la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, fue detenido uno de los responsables del cobarde ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano, ocurrido el 28 de enero en Culiacán, Sinaloa. El detenido era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal. Las investigaciones continúan para detener a todos los responsables y garantizar que este crimen no quede impune como lo instruyó la Presidenta @Claudiashein”. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del detenido ni el sitio exacto donde fue asegurado, mientras continúan las indagatorias relacionadas con el ataque.

ESTO SE SABE SOBRE EL ATAQUE ARMADO CONTRA DIPUTADOS DE MOVIMIENTO CIUDADANO La agresión armada se registró minutos antes de las 12:00 horas del 28 de enero de 2026, en el sector Centro de Culiacán. Los hechos ocurrieron sobre el Paseo Niños Héroes, entre la calle Domingo Rubí y el paso peatonal del Ajedrez, en las inmediaciones del Malecón Viejo, una zona de alta afluencia vehicular y peatonal ubicada a corta distancia de las oficinas estatales de Movimiento Ciudadano. De acuerdo con los primeros reportes, los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda circulaban a bordo de una camioneta Audi de color blanco cuando fueron alcanzados por disparos de arma de fuego. DIPUTADOS FUERON LLEVADOS A HOSPITAL DEBIDO A HERIDAS Tras el ataque, ambos legisladores fueron auxiliados y trasladados a un hospital de la capital sinaloense para recibir atención médica especializada. Reportes preliminares indicaron que Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda resultó con heridas de gravedad, mientras que Sergio Torres Félix presentó lesiones ocasionadas por esquirlas de bala. El estado de salud de ambos se mantiene bajo reserva. En el exterior de la Clínica Médica de la Ciudad se observó una camioneta Ford F-150 doble cabina de color blanco con impactos de bala en los cristales, así como la presencia de un agente de seguridad con manchas de sangre, de acuerdo con los reportes en el lugar. El ataque ocurrió minutos después de que ambos diputados se encontraban en el Salón Constituyentes del Congreso del Estado de Sinaloa. Ese mismo día, a las 11:00 horas, se llevaba a cabo la comparecencia de Joaquín Alberto Landeros Guicho, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, como parte del análisis del cuarto año de gobierno del mandatario estatal Rubén Rocha Moya. TE PUEDE INTERESAR: Tras su prohibición en México, los cárteles se afianzan en el jugoso negocio de los vapeadores GARCÍA HARFUCH DESTACA DETENCIÓN DE SEIS PERSONAS EN NAVOLATO En el mismo mensaje difundido en redes sociales, Omar García Harfuch también informó sobre otras acciones de seguridad realizadas en Sinaloa. Señaló que, en Navolato, personal de la Secretaría de Marina detuvo a una célula generadora de violencia, asegurando a seis personas, así como armas largas, equipo táctico y vehículos con reporte de robo. Asimismo, en Culiacán, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a tres personas más en posesión de armas largas y equipo táctico, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó la detención de seis integrantes adicionales de grupos delictivos, junto con el aseguramiento de más armas.