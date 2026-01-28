Rocha Moya y Gabinete de Seguridad instruyen búsqueda de responsables del ataque a diputados de MC

El Gobernador del Estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, instruyó a un operativo de búsqueda por los responsables del ataque en contra de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, hace algunas horas. A través de su cuenta de X, Rocha Moya informó que instruyó al Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Oscar Rentería Schazarino, a emprender de inmediato un operativo de búsqueda y captura de los responsables. “He sido informado de la agresión perpetrada en contra del diputado Sergio Torres Félix y de la diputada Elizabeth Montoya Ojeda. He instruido al Secretario de Seguridad Pública, Oscar Rentería Schazarino, a emprender de inmediato un operativo de búsqueda y captura de los responsables”, escribió en redes sociales.

Agregó que se ha comunicado con la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa para comenzar con la investigación del suceso para que se actúe con prontitud y celeridad. "Así mismo, me he comunicado con la titular de la Fiscalía General del Estado, para efecto de que se actúe con prontitud y celeridad en la investigación que se ha abierto con motivo de estos hechos. Les mantendré informados", concluyó Rocha Moya. Medios de comunicación local señalaron que Rubén Rocha Moya dispuso un operativo especial, con respaldo de un helicóptero, en busca de los atacantes.

Por otro lado, también instruyó a Cuitlahuac González Galindo, Secretario de Salud del Estado de Sinaloa, a trasladarse a los hospitales donde ingresaron los legisladores y supervisar la atención que se les brinda. Así como a Gonzalo Quintero Baca, un ciudadano que también resultó lesionado en los hechos. "También he instruido al Dr. Cuitlahuac González Galindo, Secretario de Salud del Estado, se traslade a los hospitales donde han sido ingresados y supervise personalmente la atención que se les brinda, así como al ciudadano Gonzalo Quintero Baca, lesionado en los mismos hechos", agregó en otra publicación. ESTADO DE SALUD DE LOS DIPUTADOS El Gobernador de Sinaloa afirmó que el estado de salud del diputado Sergio Torres Félix, quien además es presidente estatal de MC en Sinaloa, es grave y fue ingresado al quirófano. "El reporte médico en el caso de Sergio está grave. Está en el quirófano, no nos dan una seguridad de algo en particular", explicó el mandatario en entrevista a medios de comunicación.

Por otro lado, Montoya Ojeda se encuentra bien y tiene que ser intervenida quirúrgicamente: "El reporte de Elizabeth ya vi, ella está bien. Le tienen que hacer unas operaciones. Está fuera de peligro", dijo. FEDERACIÓN PARTICIPA EN INVESTIGACIÓN Tras el ataque, el Gabinete de Seguridad colabora en las investigaciones por el ataque a ambos legisladores de Movimiento Ciudadano. "Tras la agresión contra dos diputados locales en Culiacán, Sinaloa, el Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con las autoridades estatales, colabora en el desarrollo de las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos", informó la dependencia en la red social X.

Por lo que se asignó una célula en inteligencia e investigación para detener a los responsables del ataque armado. "Se dispuso una célula especializada en inteligencia e investigación para contribuir a la identificación y detención de los responsables. No habrá impunidad. Las instituciones del Gabinete de Seguridad expresan su solidaridad con las víctimas y sus familias, y desean su pronta recuperación", informó la dependencia. ¿QUÉ LE OCURRIÓ A LOS DIPUTADOS DE MC? Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, ambos diputados de MC, fueron atacados con armas de fuego en Culiacán, Sinaloa, mientras circulaban por el bulevar Niños Héroes, conocido como el Malecón Viejo. Los hechos ocurrieron luego de que los legisladores se retiraban del Congreso estatal, tras haber participado en la comparecencia del Secretario de Administración y Finanzas del Estado.