Detienen a presunto líder criminal y aseguran 270 kg de fentanilo en operativo en Villa de Álvarez, Colima
Omar García Harfuch informó la detención de un presunto líder criminal y el decomiso de 270 kg de fentanilo en operativos realizados en Villa de Álvarez, Colima.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Yair “N”, identificado como presunto líder de una célula delictiva dedicada al tráfico y venta de drogas sintéticas.
La detención se realizó durante dos acciones operativas en el municipio de Villa de Álvarez, donde también fueron asegurados más de 270 kilogramos de fentanilo, tanto en polvo como en pastillas.
De acuerdo con las autoridades federales, esta cantidad equivale aproximadamente a 14 millones de dosis que, según indicaron, no llegarán al mercado ilegal.
OMAR GARCÍA HARFUCH DESTACA COLABORACIÓN CON LA DEA
El secretario de Seguridad dio a conocer el resultado de los operativos a través de un mensaje publicado en la red social X, donde explicó que las acciones se derivaron de trabajos de investigación del Gabinete de Seguridad.
“Derivado de trabajos de investigación realizados por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX, y como resultado del intercambio constante de información con @DEAHQ, se llevaron a cabo dos acciones operativas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima”, escribió.
También señaló que en los operativos se logró el aseguramiento de una cantidad significativa de droga sintética.
“Como resultado, se aseguraron más de 270 kilogramos de fentanilo, tanto en polvo como en pastillas, lo que equivale aproximadamente a 14 millones de dosis que no llegarán a las calles”, agregó.
DETIENEN A YAIR ‘N’, SEÑALADO COMO LÍDER DE CÉLULA DELICTIVA
Durante las acciones operativas fue detenido Yair “N”, identificado por las autoridades como líder de una célula delictiva dedicada al tráfico y distribución de fentanilo y metanfetamina.
Además del presunto líder, fueron detenidas seis personas más que presuntamente estarían relacionadas con la operación de esta organización criminal.
De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades también localizaron dos inmuebles que eran utilizados para el almacenamiento de narcóticos.
OPERATIVO FUE COORDINADO POR VARIAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que el operativo fue resultado de trabajos de inteligencia realizados en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina.
También participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional de México.
Las investigaciones permitieron identificar la operación de una célula dedicada a la distribución de drogas sintéticas en el estado de Colima.
DETECTAN LABORATORIO CLANDESTINO Y BODEGA PARA DROGAS
De acuerdo con la información oficial, las labores de inteligencia permitieron ubicar dos domicilios en Villa de Álvarez que eran utilizados como infraestructura para las actividades delictivas.
Uno de los inmuebles funcionaba como laboratorio clandestino, mientras que el otro era utilizado como bodega para almacenar sustancias ilícitas.
Como parte de las investigaciones, las autoridades realizaron vigilancias fijas y móviles que permitieron recabar información y datos de prueba.
Estos elementos fueron presentados ante un juez de control, quien posteriormente autorizó las órdenes de cateo para intervenir los inmuebles.
DETENIDOS QUEDARON A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
Las autoridades informaron que a las personas detenidas se les notificaron sus derechos y fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.
Será esta instancia la encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones relacionadas con el caso.
En tanto, los inmuebles intervenidos durante el operativo quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las diligencias.