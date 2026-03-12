$!Detienen a presunto líder criminal y aseguran 270 kg de fentanilo en operativo en Villa de Álvarez, Colima

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Yair “N”, identificado como presunto líder de una célula delictiva dedicada al tráfico y venta de drogas sintéticas.

La detención se realizó durante dos acciones operativas en el municipio de Villa de Álvarez, donde también fueron asegurados más de 270 kilogramos de fentanilo, tanto en polvo como en pastillas.

De acuerdo con las autoridades federales, esta cantidad equivale aproximadamente a 14 millones de dosis que, según indicaron, no llegarán al mercado ilegal.

OMAR GARCÍA HARFUCH DESTACA COLABORACIÓN CON LA DEA

El secretario de Seguridad dio a conocer el resultado de los operativos a través de un mensaje publicado en la red social X, donde explicó que las acciones se derivaron de trabajos de investigación del Gabinete de Seguridad.

“Derivado de trabajos de investigación realizados por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX, y como resultado del intercambio constante de información con @DEAHQ, se llevaron a cabo dos acciones operativas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima”, escribió.

También señaló que en los operativos se logró el aseguramiento de una cantidad significativa de droga sintética.

“Como resultado, se aseguraron más de 270 kilogramos de fentanilo, tanto en polvo como en pastillas, lo que equivale aproximadamente a 14 millones de dosis que no llegarán a las calles”, agregó.