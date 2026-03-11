$!Aseguran 98 máquinas tragamonedas en cateos en Lázaro Cárdenas, Michoacán; investigan posible vínculo con delitos

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que ejecutó 12 órdenes de cateo en distintos inmuebles del municipio de Lázaro Cárdenas, como parte de investigaciones relacionadas con delitos contra la salud y extorsión. Durante estas diligencias fueron aseguradas 98 máquinas tragamonedas que operaban de manera irregular en diferentes establecimientos comerciales. Los operativos se realizaron con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina y personal de la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Guardia Civil de Michoacán, quienes participaron en el cumplimiento de los mandatos judiciales emitidos por autoridades competentes. TE PUEDE INTERESAR: Detienen a dos mujeres vinculadas con La Barredora y aseguran 34 vehículos en Tabasco

CATEOS SE REALIZARON EN VARIAS COLONIAS Y ZONAS COMERCIALES Las inspecciones se llevaron a cabo en diversos establecimientos ubicados en la colonia Centro de Lázaro Cárdenas, la localidad de Las Guacamayas y la colonia 16 de Mayo. Asimismo, las autoridades realizaron operativos en negocios localizados en la zona comercial del Libramiento, donde también se detectó la presencia de estos dispositivos electrónicos. De acuerdo con la Fiscalía estatal, durante las revisiones se localizaron y aseguraron 98 máquinas tragamonedas instaladas en distintos puntos comerciales, las cuales fueron retiradas y puestas a disposición de la autoridad correspondiente.

NEGOCIOS NO CONTABAN CON AUTORIZACIÓN FEDERAL Las investigaciones realizadas por la institución señalaron que ninguno de los establecimientos intervenidos contaba con autorización expedida por la Secretaría de Gobernación de México a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos. Esta dependencia federal es la instancia encargada de regular la instalación y operación de máquinas de juego en el país, por lo que la ausencia de permisos fue considerada una irregularidad en la operación de los dispositivos asegurados. Las autoridades indicaron que las máquinas quedaron bajo resguardo mientras continúan las investigaciones para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.

INVESTIGACIONES APUNTAN A POSIBLE FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES ILÍCITAS La Fiscalía estatal señaló que las líneas de investigación contemplan que este tipo de dispositivos puede ser utilizado por grupos delictivos como mecanismo para captar recursos económicos. En ese sentido, el aseguramiento de las máquinas forma parte de las acciones dirigidas a debilitar estructuras financieras vinculadas a actividades ilícitas, en el marco de las investigaciones que se desarrollan en la región. REALIZAN CATEOS POR NARCOMENUDEO EN TRES MUNICIPIOS DE MICHOACÁN En una acción paralela, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que ejecutó tres órdenes de cateo adicionales en los municipios de Morelia, Uruapan y Huetamo, como parte de las acciones permanentes contra el narcomenudeo. Estas diligencias fueron autorizadas por jueces de control y derivaron de actos de investigación realizados por agentes ministeriales, policiales y periciales que permitieron establecer la posible comisión de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

DETIENEN EN MORELIA A HOMBRE DURANTE CATEO; ASEGURAN DROGAS En el municipio de Morelia, personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo realizó un cateo en un inmueble ubicado en la calle Revolucionario Nicolaita, en la colonia Ampliación Isaac Arriaga. En el lugar fueron aseguradas dos bolsas con sustancia granulosa y cristalina con características de metanfetamina, con un equivalente aproximado a 482.5 dosis, además de 1.34 dosis de marihuana. Durante la intervención también se localizaron tres pipas de cristal, una de ellas con residuos y señales de uso, así como una báscula gramera. En el sitio fue detenido Giovanni “N”, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

REALIZAN DETENCIÓN EN URUAPAN En otro operativo realizado en Uruapan, autoridades ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la calle Doroteo Arango, en la colonia La Quebrada. Durante la intervención, los agentes localizaron hierba verde con características propias de la marihuana entre las pertenencias de un hombre identificado como Daniel "N", de 27 años. El individuo fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes. CATEO Y ASEGURAMIENTO EN HUETAMO En el municipio de Huetamo, la Fiscalía Regional llevó a cabo un cateo en un domicilio ubicado en la colonia Bachilleres, también conocida como Chamizal. En el interior del inmueble fue asegurada una caja de medicamento que contenía cinco bolsas de plástico tipo ziploc color azul, las cuales tenían una sustancia granulosa y cristalina con características de droga conocida como cristal. Al concluir las diligencias ministeriales en este domicilio, el lugar fue asegurado y quedó bajo resguardo de la institución. Las autoridades colocaron los sellos correspondientes para continuar con las investigaciones relacionadas con este caso.

