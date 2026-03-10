Detienen a cuatro menores y un adulto por presunta venta de droga a estudiantes en secundaria de Cancún

México
/ 10 marzo 2026
    Detienen a cuatro menores y un adulto por presunta venta de droga a estudiantes en secundaria de Cancún
    La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo detuvo a cuatro menores y un joven por presunta venta de marihuana a alumnos de secundaria en Cancún FGE Quintana Roo

Autoridades aseguraron 650 dosis de marihuana y detuvieron a cinco jóvenes cerca de la Escuela Secundaria Gabriela Mistral

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó sobre la detención de cuatro menores de edad y un joven de 19 años, quienes fueron señalados presuntamente de comercializar droga entre estudiantes de una secundaria en Cancún.

De acuerdo con la autoridad, los adolescentes detenidos tienen entre 15 y 17 años de edad y fueron asegurados tras una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por estudiantes del propio plantel educativo.

La escuela donde ocurrieron los hechos es la Escuela Secundaria Gabriela Mistral, ubicada en el municipio de Benito Juárez.

$!Detienen a cuatro menores y un adulto por presunta venta de droga a estudiantes en secundaria de Cancún

DENUNCIA SURGIÓ DURANTE ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN EN LA ESCUELA

El caso se originó el 4 de febrero, cuando personal de la Fiscalía acudió al plantel para realizar una actividad del programa Prevención a Través de la Educación, orientado a prevenir el consumo de drogas y conductas antisociales entre estudiantes.

Este programa es implementado por la Fiscalía estatal en coordinación con la Secretaría de Educación de Quintana Roo y el ayuntamiento de Benito Juárez.

Durante una de las actividades, una alumna se acercó al personal de la Fiscalía para denunciar que algunos de sus excompañeros consumían drogas dentro y fuera del plantel.

Según los testimonios recabados posteriormente por las autoridades, algunos de los jóvenes señalados eran exalumnos de la secundaria y presuntamente acudían al lugar para vender droga a estudiantes.

Las entregas, de acuerdo con la información obtenida, se realizaban a través de una sección de la barda perimetral del plantel que colinda con un parque cercano.

DETENCIÓN SE REALIZÓ TRAS INVESTIGACIÓN DE POLICÍAS MINISTERIALES

La fiscal de Distrito Sur, Estela Noemí Labastida Rodríguez, informó durante la conferencia de la Mesa de Seguridad de Quintana Roo que, tras recibir la denuncia, policías de investigación iniciaron la recolección de pruebas y testimonios.

Las diligencias derivaron en la detención de los cinco implicados el 3 de marzo, cuando fueron localizados en las inmediaciones de la secundaria.

De acuerdo con la funcionaria, los jóvenes fueron interceptados en un parque cercano al plantel educativo mientras se encontraban juntos.

ASEGURAN 650 DOSIS DE MARIHUANA

Durante el operativo, los agentes realizaron una revisión y aseguraron 650 dosis de marihuana, presuntamente destinadas a su comercialización.

Según la información presentada por la fiscalía, se presume que los jóvenes vendían la droga a estudiantes que ingresaban o salían del plantel educativo.

Al respecto, la fiscal explicó:

“Con base en esa información se inició la carpeta de investigación por el delito de corrupción de personas menores de edad y que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho”.

Las autoridades indicaron que las investigaciones señalan que las transacciones presuntamente se realizaban en un espacio de la barda perimetral que conecta con el parque ubicado junto a la escuela.

IDENTIFICAN A LOS CINCO DETENIDOS QUE PRESUNTAMENTE VENDÍAN DROGAS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

Las personas detenidas fueron identificadas como:

- Johan Francisco N, de 19 años, originario de Quintana Roo.

- Roberto Carlos N, de 17 años, originario de Tabasco.

- Jesús Martín N, de 16 años, originario de Quintana Roo.

- Daniel Alejandro N, de 15 años, originario de Quintana Roo.

- Brandon Alonso N, de 15 años, originario de Quintana Roo.

MENORES SERÁN PUESTOS A DISPOSICIÓN DE JUEZ ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

Las autoridades informaron que los cuatro menores de edad quedarán a disposición de un juez especializado en justicia para adolescentes, quien determinará su situación jurídica.

Se prevé que este martes se resuelva la situación legal de los menores.

En el caso del adulto, identificado como Johan Francisco “N”, la fiscalía informó que ya fue vinculado a proceso.

INVESTIGACIÓN CONTINÚA EN CANCÚN

La fiscal de Distrito Sur señaló que las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a otras personas presuntamente involucradas en la distribución de drogas a estudiantes en planteles educativos.

Las indagatorias buscan determinar quiénes suministraban las sustancias y si existe una red dedicada a la distribución de droga en escuelas de Cancún y otras zonas del estado de Quintana Roo.

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

