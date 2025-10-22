Detienen a segundo implicado en el asesinato de líder limonero en Michoacán

    Detienen a segundo implicado en el asesinato de líder limonero en Michoacán
    Funeral de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. FOTO: CUARTOSCURO

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo que se trabaja para detener a todos los vinculados con el crimen

Autoridades federales ejecutaron una segunda detención vinculada al asesinato en Michoacán de Bernardo Bravo, líder de productores de limón.

Durante su comparecencia ante senadores, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, Omar García Harfuch, dijo que autoridades de Michoacán, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, detuvieron a una segunda persona vinculada al crimen, luego de que ya se había arrestado a Rigoberto López.

“Sobre cómo prevenir la extorsión a los productores del campo y el homicidio del limonero, por cierto quiero aprovechar para mencionar que hace unos momentos, las autoridades del Estado de Michoacán, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, tuvieron a otra detención de este lamentable homicidio.

“Las operaciones del Gobierno federal, Michoacán, se van a incrementar hasta detener a todos los responsables de este lamentable homicidio y de muchos otros”, sostuvo al comparecer ante senadores.

Bernardo Bravo, líder de limoneros en Michoacán, fue torturado y asesinado el pasado lunes, apenas tres días después de advertir que el Tianguis Limonero de Apatzingán no sería controlado por el crimen organizado.

El presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), que había exhibido extorsiones, omisiones gubernamentales y la operación impune de sicarios en la zona, fue encontrado con el torso desnudo y con huellas de tortura adelanto de su camioneta, en el camino Apatzingán-Tepetates.

Horas después del hallazgo, autoridades anunciaron la detención de Rigoberto López, alias “El Pantano”, identificado como integrantes del grupo criminal “Los Blancos de Troya” y señalado como autor intelectual del asesinato.

Lo señalan como jefe de extorsiones a limoneros y a aguacateros en un grupo criminal asociado a “Los Viagras” y una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Valle de Apaztingán.

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una especialidad en Periodismo y participación en múltiples cursos, talleres y estancias profesionales en México y en Estados Unidos. Reportero desde el 2012, con experiencia de cobertura en temas relacionados al ámbito legislativo de Coahuila, migración, trabajo, campo, entre otros.

